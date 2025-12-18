Новогодние бонусы для сотрудников остаются скорее исключением, чем правилом в российском бизнесе. Согласно опросу, проведенному порталом «Т-Бизнес секреты» среди 700 предпринимателей, более половины (54%) руководителей не планируют выплачивать премии по итогам 2025 года. Еще 16% готовы поощрить лишь некоторых работников, и только 30% компаний намерены выдать бонусы всему коллективу.

Эта тенденция сохраняется уже не первый год. В целом 55% опрошенных работодателей заявили, что вообще не практикуют ежегодные новогодние выплаты.

Среди тех, кто все же поощряет команду, наиболее распространенной является скромная сумма до 10 тыс. рублей. Такой размер премии планируют 47% респондентов. Лишь 12% готовы выдать сотрудникам более 20 тыс. рублей.

Примечательно, что инфляция почти не повлияла на бюджеты праздничных выплат. Большинство руководителей (55%) оставили сумму премий на уровне прошлого года, 22% были вынуждены её сократить, и только 23% смогли увеличить.

В вопросе определения размера бонуса царит авторитарный подход: 44% предпринимателей устанавливают премии исключительно по своему усмотрению. Каждый пятый (22%) привязывает выплату к личным успехам сотрудника, а 19% — к результатам работы подразделения. Традиция «тринадцатой зарплаты» демонстрирует живучесть: ее будут выдавать 23% компаний из числа поощряющих.

Руководители отмечают неоднозначную реакцию коллективов на отсутствие премий. По их оценкам, лишь 23% сотрудников относятся к этому с пониманием. Еще 39% воспринимают ситуацию нейтрально, а 38% — негативно.

При этом сами предприниматели в большинстве (67%) признают, что новогодняя премия является важным или очень важным инструментом для снижения текучести кадров.

Полярные мнения руководителей разделили их на два лагеря

Сторонники премий рассматривают их как жест благодарности, инструмент для укрепления командного духа и справедливый способ разделить успех компании с коллективом.

Противники уверены, что регулярные бонусы быстро начинают восприниматься как обязательная часть зарплаты, что снижает их мотивационный эффект и создает нездоровые ожидания.

Эксперты подчеркивают, что эффективность премий проявляется только в рамках продуманной системы мотивации. Важно сохранять элемент неформальности и сюрприза, чтобы выплата не превращалась в рутинную формальность.