Большинство (62–66%) компаний в сфере образования работают за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, хотя на столицу приходится 34% всех трат в категории «Обучение», а на Петербург — 13%. Это следует из совместного исследования Т-Бизнеса и CloudEdtech. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Тренд на массовизацию EdTech влияет на весь рынок малого и среднего бизнеса. Причем чаще всего в сфере образовательного бизнеса предприниматели запускают свое дело в направлениях «Бизнес» и «Сайты, дизайн, айдентика». И в этих двух сферах мужчин-предпринимателей больше, чем женщин — они занимают долю в 65% и 67% соответственно. В других же категориях («Фитнес», «Обучение», Ментальное здоровье и тренинг») преобладают женщины.

Большинство предпринимателей в образовательном бизнесе — люди в возрасте 35–39 лет. Их доля составляет от 25% до 27% в зависимости от ниши. Далее идет возрастная группа 30–34 года с долей 16–19% в разных тематиках. Молодые предприниматели до 25 лет представлены слабее — от 4 до 6%.

Как правило, люди ведут бизнес в образовательной сфере в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Самая высокая доля ИП в направлении «Ментальное здоровье» — 93%, в «Фитнесе» — 83%, в «Обучении» — 80%, в «Сайты, дизайн, айдентика» — 79%, в «Бизнесе» — 63%.

Также выяснилось, что среди потребителей лидируют женщины (52% уникальных пользователей), но по тратам их доли равны с мужчинами. В «Сайтах, дизайне, айдентике» женщины занимают 66% пользователей и трат, в «Ментальном здоровье» — 65–67%. Мужчины предпочитают «Бизнес» (68–71%).

Средний чек сильно отличается по направлениям: самые высокие траты в бизнес-обучении, а самые доступные — в фитнесе. Основу клиентской базы составляют люди от 20 до 40 лет. В бизнесе и дизайне активнее всего аудитория около 35 лет, в ментальном здоровье — молодые в возрасте около 25 лет, а в фитнесе — в основном те, кому чуть за 20.

Клиенты образовательного бизнеса сосредоточены в Москве, на нее приходится до 34% всех трат, а на регионы вне двух столиц — от 18% до 49% пользователей по разным категориям. Особенно заметно смещение спроса в Москву в категории «Фитнес и физическое здоровье» — 62% пользователей образовательных услуг живет в этом городе, а их доля в тратах — 72%. Люди в регионах предпочитают тратиться на образование, которое может принести финансовую выгоду: «Бизнес» (49%) и «Сайты, дизайн, айдентику» (48%).

При этом чем больше люди зарабатывают, тем больше, как правило, готовы тратить на свое образование.

Более 40% всех трат на обучение совершают пользователи с доходом выше 100 тыс. руб. в месяц. В «Бизнесе» доля трат пользователей с доходом выше 200 тыс. руб. достигает 45% — они платят в среднем 131 тыс. руб. Исключения — «Фитнес и физическое здоровье» и «Ментальное здоровье». В этих категориях большая часть пользователей зарабатывает 40−100 тыс. руб. в месяц.