Ситуация на рынке труда в российских медицине и фармацевтике остается напряженной: несмотря на рост вакансий, многие регионы сталкиваются с нехваткой специалистов. Исследование hh.ru выявило, что высокая конкуренция за опытных врачей и узких специалистов сохраняется даже на фоне увеличения числа предложений и зарплат. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

В преддверии Международного дня врача (6 октября) эксперты платформы подбора персонала проанализировали ситуацию с кадрами в медицине и фармацевтике. С начала года работодатели отрасли искали более 350 тыс. специалистов, что составляет порядка 5% от всех вакансий в стране. На рынке по-прежнему ощущается нехватка врачей, особенно узких специалистов, а также среднего и младшего медицинского персонала.

Медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для врачей в 2025 году достигли 100 тыс. рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. При этом региональные различия остаются значительными: лидируют ЯНАО, Москва и Сахалинская область, а наименьшие предложения фиксируются в Алтайском крае и Ставрополье.

Работодатели отмечают, что наибольший дефицит ощущается среди среднего медицинского персонала и врачей узких специальностей. Сложности вызывает и поиск младших специалистов и руководителей различного уровня. Основные причины — неудовлетворенность условиями труда, включая нагрузку, зарплату и социальный пакет, а также нехватка привлекательных карьерных перспектив.

Сотрудников уже не удерживает только стабильная работа: опытные специалисты обращают внимание на комфорт, возможности профессионального роста и конкурентные зарплаты. Для клиник и фармкомпаний это сигнал, что необходимо пересматривать систему мотивации и формировать более прозрачные условия для привлечения и удержания кадров, особенно в регионах с наибольшим дефицитом.

В целом, несмотря на рост конкуренции на рынке труда, уровень конкуренции среди врачей остается минимальным: на одну вакансию приходится всего около 1,5 активных резюме. В ряде регионов ситуация еще острее — в Магаданской и Курганской областях на одну вакансию приходится менее 0,3 соискателей.

Эксперты отмечают, что привлечение квалифицированных кадров требует комплексного подхода: повышение зарплат, прозрачные карьерные возможности, комфортная рабочая среда и социальные гарантии становятся ключевыми инструментами для удержания специалистов. Для МСП и частных клиник особенно важно адаптироваться к этим требованиям, чтобы не терять ценные кадры.