Исследование, проведенное сетью клиник «Будь Здоров» и страховой компанией «Ингосстрах» при участии сервиса SuperJob, показало, что за последние два года отношение россиян к использованию искусственного интеллекта в медицине осталось практически неизменным. В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех регионов страны. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Согласно полученным данным, 51% респондентов допускают применение ИИ-технологий в медицинской сфере. При этом 48% готовы лишь частично доверять искусственному интеллекту в вопросах диагностики заболеваний и назначения лечения, тогда как полностью полагаться на технологии согласны только 3% опрошенных.

Еще 38% участников исследования категорически отвергают возможность использования ИИ в медицине. Среди основных аргументов противников технологий назывались недостаточный уровень развития искусственного интеллекта, убежденность в том, что лечение должно оставаться исключительно прерогативой людей, а также вопросы ответственности за поставленные диагнозы и назначенную терапию.

Исследование показало, что мужчины проявляют большую открытость к инновациям в сфере здравоохранения. 57% из них готовы полностью или частично доверить свое здоровье цифровым алгоритмам, в то время как среди женщин этот показатель составил лишь 44%. Наибольшую лояльность к технологиям продемонстрировали молодые люди до 35 лет (53%) и граждане с месячным доходом от 100 тыс. руб. (54%).

Отвечая на вопрос о предпочтительном формате лечения, 52% респондентов выбрали комбинированный подход, при котором врач использует ИИ как вспомогательный инструмент. Такой вариант оказался более популярен среди мужчин (57% против 47% у женщин) и молодежи до 35 лет (55%).

Традиционному лечению исключительно у врача отдали предпочтение 38% участников опроса, причем эта позиция более характерна для женщин (43%) и людей старше 45 лет (42%). Всего 1% респондентов выразили готовность полностью доверить свое здоровье компьютерным алгоритмам.

Сторонники технологического прогресса в медицине подчеркивают, что искусственный интеллект не должен заменять врача, но может стать полезным помощником. Многие отмечают, что новые технологии стоит пробовать, однако окончательное доверие должно оставаться за медицинскими специалистами.