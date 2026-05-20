Более половины работающих россиян остаются на связи с руководством вне рабочего графика. По данным исследования SuperJob, проведенного среди 3 тыс. респондентов, 63% сотрудников всегда отвечают на звонки начальства вечером, в выходные или во время отпуска.

Еще 20% делают это время от времени, 4% не отвечают на такие звонки ни при каких обстоятельствах. При этом 13% участников опроса заявили, что их руководители вовсе не звонят им вне рабочего времени.

Практика постоянной доступности для работодателя стала массовой и затрагивает большинство профессий. Рабочие коммуникации все чаще выходят за рамки стандартного графика и сохраняются в нерабочие часы.

Возраст заметно влияет на поведение сотрудников. Среди россиян до 24 лет на звонки руководства всегда отвечают 41%, тогда как в группе старше 45 лет показатель достигает 67%.

Различия фиксируются и по уровню дохода. В сегменте с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц всегда остаются на связи 67% респондентов, среди тех, кто зарабатывает до 100 тыс. руб. — 57%.

Формат занятости влияет слабее. Среди сотрудников, работающих на территории работодателя, всегда отвечают 63%, среди удаленных работников — 59%.

Чаще других доступны менеджеры по логистике (79%), главные бухгалтеры (72%) и менеджерыпо продажам (71%). Почти невозможно достучаться до дизайнеров (28%), операторов кол-центров (31%) и офис-менеджеров (43%).

