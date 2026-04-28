Эмоциональное выгорание заметно меняет подход россиян к путешествиям. Вместо самостоятельной организации поездок люди все чаще выбирают формат отдыха, где не нужно принимать решения, искать билеты и продумывать маршрут. Согласно исследованию сервиса необычных экскурсий Tripster, за такой комфорт готовы доплачивать 75% опрошенных из 1 тыс.

Для большинства важна разумная цена вопроса. Так, 62% респондентов согласны переплатить, если разница окажется небольшой. Еще 13% считают, что возможность полностью отключиться от бытовых задач и планирования важнее экономии.

Желание снизить нагрузку влияет и на структуру расходов. Чтобы позволить себе отпуск без лишних хлопот, туристы готовы экономить на второстепенных тратах — дорогих ресторанах, сувенирах, покупках и выборе гостиниц высокой категории.

Организацию отдыха россияне предпочитают доверять людям, а не цифровым сервисам. Чаще всего путешественники готовы переложить эту задачу на туроператоров — такой вариант выбрали 27% участников опроса. Еще 26% доверились бы друзьям или родственникам, а 24% — гидам и профильным специалистам.

Искусственный интеллект пока не воспринимается полноценной заменой живому помощнику. Передать нейросетям подготовку поездки готовы лишь 7% респондентов.

Исследование также показало высокий уровень усталости среди работающих россиян. О том, что регулярно или периодически сталкиваются с выгоранием и хроническим переутомлением, сообщили 92% участников опроса.

Из-за нехватки сил страдает и отпускная активность. Почти треть опрошенных признались, что хотя бы однажды переносили или вовсе отменяли путешествие, поскольку не могли найти ресурс на подготовку поездки.

Наиболее раздражающими этапами планирования россияне назвали выбор жилья и изучение отзывов, поиск билетов, подбор стыковок и составление маршрута. Поэтому на фоне общей усталости спрос постепенно смещается в сторону простого и спокойного отдыха, где за туриста уже все решили.

