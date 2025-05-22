Недавнее исследование показало, что использование духов или лосьонов способно повредить высокореактивные химические вещества в организме, что может иметь неожиданные последствия для здоровья. Этот механизм, называемый окислительным полем человека, быстро реагирует с окружающими молекулами, нейтрализуя летучие соединения.

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Духи и лосьоны меняют химический состав воздуха. Это может вызвать появление вредных веществ, которые попадают в организм через дыхание или кожу. Нора Заннони и ее коллеги из Института Макса Планка подчеркивают, что воздействие этих продуктов на окислительную среду вблизи дыхательных путей и кожи связано с потреблением химических веществ. Это, в свою очередь, может негативно влиять на здоровье человека.

Про окислительное поле человека, открытое в 2022 году, известно еще недостаточно. Исследователи выяснили, что кожное сало реагирует с озоном, образуя радикалы гидроксила (OH) вокруг тела. Эти радикалы, называемые атмосферным «моющим средством», могут нейтрализовать загрязняющие вещества, однако некоторые их реакции могут приводить к образованию потенциально опасных побочных продуктов рядом с кожей и дыхательными путями.

В рамках этого исследования ученые наблюдали за четырьмя молодыми людьми в комнате с постоянной температурой. Они фиксировали уровень химических веществ в воздухе как при использовании средств личной гигиены, так и без них.

Как лосьон влияет на реактивность OH в окислительном поле человека

Когда некоторые из участников наносили лосьон перед входом в лабораторию, исследователи заметили, что два химических вещества — феноксиэтанол и этанол — поднимались от кожи в виде «тепловых шлейфов», распространяясь в воздухе благодаря теплу тела. Более того, концентрация этих веществ вблизи носа участников продолжала расти даже через 10 мин. после нанесения, достигая уровня в 2,8 раза выше, чем в окружающем воздухе.

Затем исследователи начали подавать озон через отверстие в полу. Этот газ образуется, когда солнечный свет взаимодействует с летучими органическими соединениями. Хотя озон чаще встречается на открытом воздухе, он способен проникать в помещения. Там он вступает в реакцию с кожным жиром, создавая вокруг человека окислительное поле.

Ученые обнаружили, что лосьон для тела взаимодействует с окислительным полем, охватывая все тело. Это взаимодействие блокирует образование озона, который служит важным предшественником гидроксильных радикалов. В результате концентрация озона вокруг участников эксперимента снизилась на 34%.

Как парфюм влияет на реактивность OH в окислительном поле человека

Подобные результаты были получены, когда участники наносили аромат на тыльную сторону ладони перед входом в контрольную зону. В этом случае уровни этанола и монотерпенов в воздухе вокруг участников оказались в десять раз выше, чем в окружающей атмосфере. Вещества, взаимодействуя с гидроксильными радикалами, находящимися в области окисления вокруг человека, приводили к уменьшению их концентрации.

«Это исследование продемонстрировало, что окислительное поле человека, которое формируется под воздействием озона в закрытых помещениях, значительно нарушается при использовании средств личной гигиены,» — отмечают авторы.

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Хотя команда исследователей не фокусировалась на влиянии этих факторов на здоровье, их насторожили нестабильные химические реакции, протекающие в окружающей среде.

«Нам нужно пересмотреть состав воздуха в помещениях, где находятся люди, так как окислительное поле, создаваемое человеком, изменяет множество химических веществ рядом с нами», — отметил Джонатан Уильямс, руководитель исследования 2022 года, в котором было изучено это явление. Он добавил, что гидроксильные радикалы могут окислять вещества эффективнее озона, образуя продукты, влияние которых на здоровье пока неизвестно.