Внедрение генеративного искусственного интеллекта при правильном подходе может принести российским банкам до 1,9 трлн рублей дополнительной прибыли в перспективе 2−5 лет. К такому выводу пришли аналитики мультисервисной технологической компании «Рексофт» в своем новом исследовании. Уже сейчас 48% финансовых организаций в России начали внедрять ИИ-решения.

Jakub Żerdzicki/Unsplash

Точечное внедрение ИИ оказывается неэффективным. 70% неудач ИИ-проектов связаны не со слабостью алгоритмов, а с неготовностью бизнеса к изменениям и восприятием ИИ как простого ИТ-инструмента. Большинство текущих эффектов достигается за счет сокращения фонда оплаты труда и слабо влияет на выручку.

При этом потенциал технологии огромен. По оценкам экспертов, прибыль банка может увеличиться в 1,5 раза. На текущем этапе базовый эффект для отрасли оценивается в 385 млрд руб. Однако при переходе к стратегии AI-first, когда ИИ становится ядром бизнес-модели, эта цифра может вырасти до 1,9 трлн руб.

Ключевые факторы успеха — это комплексный подход. Необходимо включить ИИ-трансформацию в стратегические цели, перестроить операционную модель, развить ИТ-архитектуру и компетенции сотрудников. Например, анализ показал, что внедрение ИИ-помощников во фронт-офисе дает лишь 1,2% прироста прибыли, тогда как полная перестройка процессов может увеличить этот показатель на 20%.

Для лидеров отрасли, уже имеющих свои ИИ-платформы, рекомендуется систематизировать трансформацию «сверху вниз». Средним же игрокам не стоит вступать в «гонку разработок», а лучше привлечь технологического партнера. Трансформация операционной модели может занять от 2 до 5 лет, и начинать ее, по мнению аналитиков, банкам нужно уже сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Ранее банк в Великобритании начал тестировать ИИ-алгоритм с очень низким показателем «галлюцинаций». Нейросеть планируется использовать для автоматизации внутренних процессов.