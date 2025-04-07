Ущерб от изменения климата для мировой экономики был недооценен, выяснили исследователи. Обычно прогнозы указывают на небольшие убытки, не учитывая, что экологические катастрофы в одной стране могут повлиять на другие. Новое исследование подчеркивает, что ожидаемые потери для мирового ВВП значительно выше, чем считалось ранее, и затрагивают людей по всему миру.

Глобальное потепление воздействует на экономику множеством способов, и наиболее очевидные последствия связаны с экстремальными погодными условиями. Например, засухи могут вызвать неурожаи, а штормы и наводнения – разрушения и сбои в поставках. Исследования указывают на то, что аномальная жара, которая усугубляется изменением климата, также способствует росту цен на продовольствие.

Кроме того, высокая температура снижает продуктивность работников, негативно сказывается на здоровье и способствует распространению заболеваний, приводя к массовой миграции и конфликтам. Несмотря на это, многие предыдущие исследования прогнозировали, что даже при увеличении температуры на 4 °C негативное воздействие на мировую экономику к концу века будет незначительным – всего от 7 до 23%. Тем не менее такие прогнозы часто основываются на прошлом опыте с катаклизмами, которые обычно имели локальный или региональный характер и компенсировались более благоприятными условиями в других регионах.

Например, в прошлом в Южной Америке могли наблюдаться засухи, но в других частях мира выпадали обильные осадки. Это позволяло Южной Америке рассчитывать на импорт сельскохозяйственной продукции из других стран, что помогало восполнить внутренние запасы и предотвращало рост цен на продовольствие.

Однако в будущем изменение климата увеличит вероятность одновременного возникновения атмосферных катастроф в разных странах, а также повысит их частоту. Это значительно нарушит функционирование систем, занимающихся производством и доставкой товаров, поставив под угрозу международную торговлю и ограничив возможности стран оказывать взаимопомощь друг другу. Международная торговля является важнейшим фактором глобального экономического производства, и именно поэтому исследователи рассмотрели, каким образом погодные условия других стран могут повлиять на будущий экономический рост.

Одно стало ясным сразу: теплый год на всей планете приводит к снижению мирового роста. Были откорректированы три ведущие модели, чтобы учесть влияние глобальной погоды на национальные экономики, а затем усреднены их результаты. Анализ сосредоточился на мировом ВВП на душу населения — другими словами, на мировом экономическом продукте, разделенном на численность населения.

Обнаружено, что если к концу столетия температура на Земле повысится более чем на 3°C, то предполагаемый ущерб для мировой экономики вырастет в среднем с 11% (по предыдущим предположениям моделирования) до 40% (по новым предположениям моделирования). Такой уровень ущерба может привести к разрушению источников средств к существованию в значительной части мира.

Ранее существующие модели утверждали, что экономика холодных регионов мира, таких как Россия и Северная Европа, получит выгоду от повышения глобальной температуры. Однако новые исследования показали, что влияние на мировую экономику окажется настолько значительным, что пострадают все страны.

Сокращение выбросов сопровождается краткосрочными экономическими затратами, которые необходимо сопоставлять с долгосрочными преимуществами, возникающими из предотвращения опасных изменений климата. Недавние экономические модели показали, что уравновешивание этих затрат и выгод возможно при сокращении выбросов в таком темпе, который приведет к повышению глобальной температуры на 2,7 °C. Это значение близко к текущей траектории потепления Земли, но значительно превышает цели, поставленные в Парижском соглашении, и пределы, рекомендованные климатологами. Кроме того, это предположение основано на ошибочных выводах, упомянутых ранее.

В соответствии с новым исследованием, оптимальный уровень глобального потепления, при котором краткосрочные затраты соответствуют долгосрочным выгодам, составляет 1,7 °C. Эта цифра соответствует наиболее амбициозной цели Парижского соглашения.

Условия текущего уровня выбросов ставит под угрозу не только настоящее, но и будущее следующих поколений. Чем быстрее произойдет осознание серьезности предстоящих катастроф, связанных с изменением климата, тем скорее станут возможными необходимые действия для изменения курса и предотвращения потенциально разрушительных последствий.

Ранее исследование показало, что выращивание бананов находится под угрозой из-за повышения глобальной температуры. По прогнозам, к 2080 году во многих регионах Латинской Америки и Карибского бассейна станет слишком жарко для устойчивого земледелия. Социально-экономические ограничения, включая инфраструктуру и нехватку рабочей силы, еще больше затрудняют усилия по адаптации.