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Исследование: глобальное потепление повлечет 40-процентный ущерб мировой экономике

Исследование: глобальное потепление повлечет 40-процентный ущерб мировой экономике

Ущерб от изменения климата для мировой экономики был недооценен, выяснили исследователи. Обычно прогнозы указывают на небольшие убытки, не учитывая, что экологические катастрофы в одной стране могут повлиять на другие. Новое исследование подчеркивает, что ожидаемые потери для мирового ВВП значительно выше, чем считалось ранее, и затрагивают людей по всему миру.

Глобальное потепление воздействует на экономику множеством способов, и наиболее очевидные последствия связаны с экстремальными погодными условиями. Например, засухи могут вызвать неурожаи, а штормы и наводнения – разрушения и сбои в поставках. Исследования указывают на то, что аномальная жара, которая усугубляется изменением климата, также способствует росту цен на продовольствие.

Кроме того, высокая температура снижает продуктивность работников, негативно сказывается на здоровье и способствует распространению заболеваний, приводя к массовой миграции и конфликтам. Несмотря на это, многие предыдущие исследования прогнозировали, что даже при увеличении температуры на 4 °C негативное воздействие на мировую экономику к концу века будет незначительным – всего от 7 до 23%. Тем не менее такие прогнозы часто основываются на прошлом опыте с катаклизмами, которые обычно имели локальный или региональный характер и компенсировались более благоприятными условиями в других регионах.

Например, в прошлом в Южной Америке могли наблюдаться засухи, но в других частях мира выпадали обильные осадки. Это позволяло Южной Америке рассчитывать на импорт сельскохозяйственной продукции из других стран, что помогало восполнить внутренние запасы и предотвращало рост цен на продовольствие.

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Однако в будущем изменение климата увеличит вероятность одновременного возникновения атмосферных катастроф в разных странах, а также повысит их частоту. Это значительно нарушит функционирование систем, занимающихся производством и доставкой товаров, поставив под угрозу международную торговлю и ограничив возможности стран оказывать взаимопомощь друг другу. Международная торговля является важнейшим фактором глобального экономического производства, и именно поэтому исследователи рассмотрели, каким образом погодные условия других стран могут повлиять на будущий экономический рост.

Одно стало ясным сразу: теплый год на всей планете приводит к снижению мирового роста. Были откорректированы три ведущие модели, чтобы учесть влияние глобальной погоды на национальные экономики, а затем усреднены их результаты. Анализ сосредоточился на мировом ВВП на душу населения — другими словами, на мировом экономическом продукте, разделенном на численность населения.

Обнаружено, что если к концу столетия температура на Земле повысится более чем на 3°C, то предполагаемый ущерб для мировой экономики вырастет в среднем с 11% (по предыдущим предположениям моделирования) до 40% (по новым предположениям моделирования). Такой уровень ущерба может привести к разрушению источников средств к существованию в значительной части мира.

Ранее существующие модели утверждали, что экономика холодных регионов мира, таких как Россия и Северная Европа, получит выгоду от повышения глобальной температуры. Однако новые исследования показали, что влияние на мировую экономику окажется настолько значительным, что пострадают все страны.

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Сокращение выбросов сопровождается краткосрочными экономическими затратами, которые необходимо сопоставлять с долгосрочными преимуществами, возникающими из предотвращения опасных изменений климата. Недавние экономические модели показали, что уравновешивание этих затрат и выгод возможно при сокращении выбросов в таком темпе, который приведет к повышению глобальной температуры на 2,7 °C. Это значение близко к текущей траектории потепления Земли, но значительно превышает цели, поставленные в Парижском соглашении, и пределы, рекомендованные климатологами. Кроме того, это предположение основано на ошибочных выводах, упомянутых ранее.

В соответствии с новым исследованием, оптимальный уровень глобального потепления, при котором краткосрочные затраты соответствуют долгосрочным выгодам, составляет 1,7 °C. Эта цифра соответствует наиболее амбициозной цели Парижского соглашения.

Условия текущего уровня выбросов ставит под угрозу не только настоящее, но и будущее следующих поколений. Чем быстрее произойдет осознание серьезности предстоящих катастроф, связанных с изменением климата, тем скорее станут возможными необходимые действия для изменения курса и предотвращения потенциально разрушительных последствий.

Ранее исследование показало, что выращивание бананов находится под угрозой из-за повышения глобальной температуры. По прогнозам, к 2080 году во многих регионах Латинской Америки и Карибского бассейна станет слишком жарко для устойчивого земледелия. Социально-экономические ограничения, включая инфраструктуру и нехватку рабочей силы, еще больше затрудняют усилия по адаптации.

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