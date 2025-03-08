Выращивание бананов находится под угрозой из-за повышения глобальной температуры. По прогнозам, к 2080 году во многих регионах Латинской Америки и Карибского бассейна станет слишком жарко для устойчивого земледелия. Социально-экономические ограничения, включая инфраструктуру и нехватку рабочей силы, еще больше затрудняют усилия по адаптации.

Исследователи подчеркивают необходимость принятия срочных мер, таких как улучшение орошения и выведение устойчивых к климатическим изменениям сортов бананов, чтобы предотвратить резкое сокращение доступности бананов во всем мире. Если не принять срочных мер, один из самых любимых фруктов в мире может столкнуться с неопределенным будущим.

Из-за повышения температуры производителям бананов становится все сложнее удовлетворять мировой спрос на один из самых популярных фруктов в мире. Исследование Университета Эксетера, опубликованное в Nature Food, предупреждает, что к 2080 году выращивание бананов на экспорт может перестать быть экономически выгодным во многих частях Латинской Америки и Карибского бассейна. Изменение климата приводит к повышению температур, что делает условия менее подходящими для выращивания бананов.

Бананы являются жизненно важной статьей экспорта, приносящей $11 млрд в год и поддерживающей экономику многих стран. Однако без срочных мер 60% нынешних регионов выращивания бананов могут столкнуться с трудностями в поддержании производства в течение следующих 50 лет.

Исследование также подчеркивает основные социально-экономические барьеры для адаптации, включая ограниченный доступ к инфраструктуре и нехватку рабочей силы. Поскольку большинство банановых ферм расположены вблизи населенных пунктов и портов, перемещение в более прохладные районы не является простым решением.

Банановые плантации — это крупные фермы, занимающиеся выращиванием бананов, в основном в тропических регионах. Им требуются теплые температуры, высокая влажность и хорошо дренированная почва. Коммерческие плантации используют интенсивные методы ведения сельского хозяйства, включая орошение, удобрение и борьбу с вредителями. В отрасли доминируют транснациональные корпорации, экспортирующие продукцию в основном в Северную Америку и Европу.

Профессор Дэн Беббер, возглавлявший исследование, подчеркнул срочность ситуации. «Наши выводы являются суровым напоминанием о том, что изменение климата — это не просто экологическая проблема, а прямая угроза глобальной продовольственной безопасности и средствам к существованию. Без существенных инвестиций в адаптацию, включая орошение и устойчивые к жаре сорта бананов, будущее экспортного производства бананов выглядит неопределенным», — заявил он.

По его словам, бананы — один из важнейших фруктов в мире, не только для потребителей, но и для миллионов рабочих в странах-производителях. Крайне важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойной угрозы изменения климата и новых заболеваний.

Исследователи разработали новый метод с использованием спутниковых снимков для картирования производства бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне с очень высоким разрешением, а затем оценили климат, в котором бананы выращиваются преимущественно. Их выводы показали, что изменение климата сократит лучшие районы для выращивания бананов и урожайности во многих важных странах-производителях, а также увеличит воздействие экстремальных температур на рабочих.

Сильнее всего пострадают такие страны, как Колумбия и Коста-Рика, поскольку ожидается, что там станет слишком жарко для оптимального выращивания. Эквадор и части Бразилии входят в число немногих регионов, которые останутся важными производителями, поскольку, по прогнозам, изменение климата там будет менее серьезным.

Исследователи предлагают несколько стратегий адаптации, включая расширение ирригационной инфраструктуры, выведение сортов бананов, устойчивых к жаре и засухе, а также поддержку производителей бананов в управлении климатическими рисками.

Другое исследование ранее показало, что 2/3 тропических ключевых территорий биоразнообразия (KBA) переживают серьезные температурные изменения, что ставит под угрозу местные виды с узкой толерантностью к климату. Эти природные зоны обозначены как наиболее важные местообитания для сохранения видов во всем мире. Разрушиться могут целые экосистемы.