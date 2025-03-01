Эксперты hh.ru выяснили, что 47% россиян в ближайшее время планируют искать подработку помимо основной занятости в ближайшее время. По сравнению с прошлым годом доля таких респондентов выросла. В опросе приняли участие 38 тыс. российских соискателей. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

47% россиян сообщили, что в течение ближайших трех месяцев будут рассматривать варианты подработки, дополнительно к основному месту трудоустройства. В конце 2024 года их доля составляла 45%, а осенью — 43%.

Таким образом, количество соискателей, которые хотели бы найти себе вторую работу, растет уже три квартала подряд.

Доля тех, кто в поиске подработки не заинтересован, в последние месяцы сокращается. Так, в третьем квартале 2024 года этот показатель составлял 45%, в 4 квартале — 44%, а на сегодняшний день — 40%.

При этом доля россиян, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне 7-8% уже более двух лет.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из таких профессиональных сфер, как «Искусство, развлечения, СМИ» (60%), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).

Те, кого подработка не интересует, чаще всего встречаются среди респондентов из сфер «Страхование» (63% сообщили, что не рассматривают дополнительную занятость), «Добыча сырья» (49%) и «Высший менеджмент» (46%).

Двумя работами на текущий момент могут похвастать по 13% опрошенных из области «Искусство, развлечения, СМИ» и «Маркетинг, реклама, PR», а ттакже 12% представителей науки и образования, 11% страховщиков и 10% IT-специалистов.

Ранее сообщалось, что низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. За год их количество увеличилось на 98%.