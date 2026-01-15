Подавляющее большинство работников (85%) фиксируют экономию времени благодаря ИИ — от одного до семи часов в неделю. Однако почти две пятых (около 37%) этого «выигранного» времени тут же поглощается новой нагрузкой: исправлением ошибок, переписыванием контента и проверкой результатов работы алгоритмов. Таковы данные опроса компании Workday, в котором участвовали 3200 сотрудников.

Freepik

Лишь 14% респондентов заявили, что стабильно получают от ИИ готовый к использованию результат без значительных доработок: исправления ошибок, переписывания контента и проверки продуктов, сгенерированных алгоритмами.

Workday называет это явление «парадоксом продуктивности». Оказывается, наиболее опытные и активные пользователи ИИ-инструментов тратят больше всего времени на их проверку. По мере углубления в технологию сотрудники начинают лучше видеть ее «слепые зоны» и ограничения, что заставляет их вкладывать дополнительные усилия в контроль качества.

Пока рядовые сотрудники сталкиваются с этим парадоксом, топ-менеджеры строят стратегии, предполагающие сокращение затрат за счет автоматизации. Эксперты, однако, отмечают, что текущие увольнения, связанные с внедрением ИИ, часто объясняются не реальным ростом эффективности, а общими оптимизационными процессами или завышенными ожиданиями.

В настоящий момент ощутимую выгоду от ИИ компании получают в основном при решении узких, стандартизированных задач, например, при создании типовых текстов. Для более масштабного повышения общей производительности потребуется время — как для эволюции самих ИИ-инструментов, так и для адаптации бизнес-процессов и сотрудников. Процесс интеграции новой технологии, как показывает практика, всегда занимает больше времени, чем изначально ожидается.