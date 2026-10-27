Российские рекрутеры всё активнее используют нейросети для рабочих задач, но не спешат передавать им принятие решений о найме. Чаще всего ИИ помогает готовить вакансии, анализировать данные и составлять сценарии интервью, подсчитал SuperJob. Результат исследования — в распоряжении «Инка».

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Опрос проводился с 22 сентября по 7 октября 2026 года среди 1 тыс. представителей кадровых служб из 203 населенных пунктов.

Аналитики выяснили, что нейросети в подборе персонала используют 23% опрошенных рекрутеров — вдвое больше, чем в 2025 году. В 2023-м таких было лишь 2%.

При этом готовность доверить ИИ оценку кандидатов снизилась. В 2026 году 64% респондентов заявили, что не готовы доверять нейросетям подбор персонала. Годом ранее таких было 49%. Полностью передать подбор ИИ не готов практически никто, а частично доверить ему эту задачу согласны 25% опрошенных против 27% в 2025 году.

Сейчас рекрутеры чаще используют нейросети для написания текстов вакансий, подготовки материалов для карьерных страниц, анализа зарплат, составления сценариев интервью и отчетности. Доля кадровиков, которые используют HR-чат-боты, за год выросла с 21 до 26%.

В каких компаниях ИИ востребован сильнее

По данным исследования hh.ru, опубликованного в январе 2026 года, 57% российских компаний используют ИИ в HR-задачах, а 31% — непосредственно в подборе персонала. При этом лишь 4% работодателей сообщили, что применяют ИИ в кадровых процессах повсеместно. В опросе участвовали 1314 представителей компаний.

Эксперты, опрошенные РБК в июле 2026 года, отмечали, что активнее внедрять ИИ в подборе персонала могут компании с большим потоком однотипных вакансий — прежде всего ритейл, логистика и контакт-центры. Крупному бизнесу также проще выделять ресурсы на внедрение и интеграцию таких инструментов, тогда как средние компании чаще используют их точечно.

Что это значит для бизнеса

ИИ постепенно внедряется в рабочую рутину рекрутинга, но пока прежде всего помогает автоматизировать отдельные операции, а не заменяет специалиста по подбору. Для компаний с массовым наймом это способ быстрее обрабатывать большой поток откликов и сократить рутинную нагрузку. Однако данные опросов не позволяют утверждать, что внедрение ИИ само по себе повышает качество найма или снижает его стоимость.

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