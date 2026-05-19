Искусственный интеллект может изменить характер работы примерно для 7,5% занятых в России. Такую оценку представил ФБГУ ВНИИ труда, опираясь на анализ компаний, которые уже используют ИИ в рабочих процессах.

Наиболее уязвимыми к автоматизации оказались офисные служащие и специалисты среднего и высшего уровня. По расчетам исследователей, риск замещения отдельных функций достигает 82% у служащих и 60–64% у специалистов. У руководителей этот показатель составляет 58%, у операторов и машинистов — 57%.

Ниже всего риск вытеснения оценивается у неквалифицированных рабочих — 37%. У квалифицированных рабочих показатель составляет 48%, у сотрудников сферы услуг и торговли — 46%.

В среднем по регионам потенциальное влияние ИИ на рынок труда оценивается в 7,5% занятых. Самые высокие значения зафиксированы в Амурской, Новгородской и Курской областях, минимальные — в Чечне. В Москве и Санкт-Петербурге показатель находится около 8%.

Отдельно подчеркивается, что речь идет о прогнозе структурных изменений, а не о мгновенном сокращении рабочих мест. По данным исследования, ИИ сейчас внедряют только около 5–6% российских компаний — прежде всего в оптовой торговле, образовании и IT.

Эксперты считают, что главной задачей становится адаптация рынка труда к новым условиям. В фокусе — пересмотр образовательных программ и подготовка специалистов, которые умеют работать с ИИ-инструментами.

«В будущем речь пойдет не столько о замещении работников ИИ, сколько о замещении их работниками, которые готовы активно использовать эту технологию», — отметил проректор ВШЭ Сергей Рощин.

При этом участники дискуссии предупреждают и о долгосрочных рисках: при чрезмерной автоматизации часть профессиональных навыков может постепенно утрачиваться, если рутинные операции полностью перейдут к алгоритмам.

