Команды в российских компаниях демонстрируют высокую эффективность, закрывая в среднем 92% поставленных задач, однако реальная рабочая нагрузка на сотрудников распределена крайне неравномерно, свидетельствует анализ данных системы управления рабочими процессами Kaiten. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Наибольший дисбаланс наблюдается в крупных организациях. Сотрудники с максимальной загрузкой в компаниях численностью более 250 человек выполняют до 125 задач в месяц, тогда как медианный показатель для их коллег составляет лишь 6−7 закрытых задач. Это означает двадцатикратную разницу в продуктивности внутри одной организации.

Активность команд подвержена четким временным колебаниям. Наиболее напряженными месяцами года являются сентябрь и октябрь, а самым спокойным — май. Внутри месяца пик продуктивности приходится на третью неделю, а первая неделя традиционно остаётся периодом планирования.

Прочитайте также Российские компании активно взялись за создание офисов ИИ-трансформации

Еженедельный ритм также имеет свою специфику. Понедельник становится днем постановки задач — их создают вдвое больше, чем закрывают. Основная исполнительская работа выполняется со вторника по четверг. При этом рабочий день большинства сотрудников начинается с фазы планирования: максимальное количество новых задач появляется в интервале с 10:00 до 12:00.

По словам HRD Kaiten Алеси Шаховой, такие данные позволяют руководителям перейти от интуитивного управления к осознанному планированию, используя периоды низкой активности для стратегической работы. Понимание естественных ритмов команды становится ключевым фактором для создания сбалансированной рабочей среды.