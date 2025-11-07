В России наблюдается заметная перестройка работы в сторону внедрения и применения ИИ. Количество вакансий с требованиями навыков искусственного интеллекта выросло на 62% за год, а крупные компании формируют отдельные офисы для внедрения ИИ-решений. Параллельно усиливается внимание к вопросам кибербезопасности.

Freepik

В российских компаниях набирает обороты создание офисов ИИ-трансформации — специализированных подразделений, отвечающих за внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта. Их сотрудники автоматизируют рутинные процессы, повышают эффективность подразделений и обеспечивают защиту данных. Рост числа таких подразделений формирует новый кадровый тренд — повышенный спрос на руководителей ИИ-направлений.

По данным «Авито Работы», за январь–октябрь 2025 года число вакансий, где требуются навыки владения ИИ, увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказал РБК генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, компании переходят от точечных пилотов к системной интеграции технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

«Сегодня задача — не просто протестировать возможности нейросетей, а выстроить инфраструктуру, которая позволит масштабировать их применение во всех подразделениях», — отметил он.

Читайте также Турагенты начали массово внедрять ИИ для работы с клиентами

В описаниях позиций отмечается, что руководители таких подразделений должны обладать инженерными компетенциями, стратегическим мышлением и навыками внутреннего консалтинга. В их обязанности входят цифровизация процессов, сокращение издержек и развитие новых ролей — например, ИИ-менторов и экспертов по продуктивности.

Как бизнес внедряет ИИ

В МТС Банке формируется команда для реализации программы AI-Native трансформации. По словам руководителя программы Ивана Рассохина, в ближайший год банк планирует запустить платформу с ИИ-ассистентами для сотрудников и систему персонализированных рекомендаций для клиентов.

В «Северстали» офис из 30 специалистов развивает корпоративную платформу генеративного ИИ «ДаВинчи». К 2026 году компания намерена внедрить автономных ИИ-агентов и распространить технологии на все бизнес-процессы.

«Авито» также выстраивает собственную экосистему ИИ. По словам директора по Data Science Константина Мягких, в объединенную команду под руководством управляющего директора по ИИ Андрея Рыбинцева входят около 900 специалистов.

Главный проект компании — запуск собственного ИИ-ассистента «Ави», который будет помогать пользователям в диалоговом формате подбора товаров и услуг. Инвестиции в разработку оцениваются в 500 млн руб., а запуск по всей платформе запланирован на 2026 год. По прогнозу компании, использование генеративного ИИ может принести до 21 млрд руб. дополнительной выручки к 2028 году.

ИИ-специалисты во всех отраслях

По данным «Авито Работы», ИИ-навыки все чаще требуются в маркетинге, клиентском сервисе, аналитике данных, логистике, HR и финансах.

Наиболее динамичный рост — в маркетинге: количество вакансий для специалистов SMM с упоминанием ИИ увеличилось на 176%, а для маркетологов — на 16%. Компании ищут сотрудников, умеющих использовать нейросети для генерации контента, анализа аудитории и персонализации коммуникаций.