Большинство россиян (57%) тратят премию практически моментально, не задумываясь о долгосрочных накоплениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками проекта «HR Lab. — лаборатория HR инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «Альфастрахование», пишет ТАСС.

Лишь 18% респондентов рассматривают эти средства как стратегический ресурс для будущего, тогда как остальные распределяют расходы на ближайшие недели и месяцы, часто связывая их с предстоящими праздничными тратами.

Премия демонстрирует особый статус даже внутри семейных финансов. Значительная часть опрошенных (34%) не обсуждает размер полученного бонуса со своей второй половинкой, а 29% признаются, что не знают точную сумму заранее. Это позволяет предположить, что для многих работников премия воспринимается скорее как личное вознаграждение, а не часть общего семейного бюджета.

Практика использования средств также оказывается далека от стереотипных представлений. Только 21% респондентов направляют премию на крупные приобретения, при этом 44% считают размер бонуса недостаточным для серьезных покупок.

Наиболее популярными статьями расходов становятся повседневные нужды (36%), погашение долговых обязательств (33%) и инвестиции в здоровье (28%).

Отношение к размеру вознаграждения остается неоднозначным. Доля недовольных размером премии (42%) незначительно превышает количество довольных (38%), при этом каждый пятый респондент сохраняет нейтральную позицию.

Примечательно, что 61% участников опроса либо уже получили премию, либо ожидают ее до конца года, тогда как 39% не рассчитывают на бонусы в 2025 году.