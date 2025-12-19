Новогодние праздники для большинства россиян — это время традиций и домашнего уюта. Согласно исследованию Tripster, 74% планируют встретить праздник в семейном кругу, посвятив время фильмам, визитам к родственникам и неспешному отдыху. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Однако под слоем привычных ритуалов зреет любопытный парадокс: хотя лишь каждый шестой (16%) твердо намерен отправиться в путешествие, а 13% — на необычную экскурсию, подавляющее большинство (85%) в глубине души мечтают о новых впечатлениях в наступающем году.

Разрыв между желанием и действием заметен невооруженным глазом. Треть опрошенных (32%) не планирует ничего особенного, а 22% признаются, что никогда не пробовали отмечать Новый год как-то иначе. Еще 18% размышляют о чем-то новом, но, вероятно, останутся при своих привычках.

Что же манит тех, кто готов экспериментировать?

В списке желаний лидируют форматы, которые позволяют глубже почувствовать атмосферу места:

— прогулки по малоизвестным, «тайным» уголкам города (49%);

— выезды на природу (43%);

— атмосферные вечерние и ночные маршруты (42%);

— гастрономические туры и дегустации (42%);

— творческие мастер-классы (40%).

Этот тренд уже переходит из области опросов в реальность. На рынке туристических услуг быстрее всего растет спрос именно на нишевые, авторские активности: от ночных экскурсий по историческим фортам до гастро-прогулок и экстремальных приключений вроде айс-флоатинга.

Кроме того, все чаще туристы выбирают нераскрученные направления — небольшие города с богатой историей и аутентичной атмосферой.