Подготовка к Новому году-2026 в России проходит под знаком щедрости и традиций. Согласно свежему исследованию агентства ORO, предпраздничные бюджеты россиян заметно выросли по сравнению с прошлым годом, причем особенно ощутимо — у тех, кто встречает праздник без большой семьи, пишет «Прайм».
Аналитики отмечают два лидера по росту трат. Во-первых, это одинокие люди, чьи расходы увеличились с 9 до почти 14 тыс. руб. Во-вторых, семьи без детей, которые теперь планируют потратить на праздник более 18 тыс. руб. вместо прежних 12,6 тыс.
Самые весомые бюджеты — у молодежи (в среднем около 24 тыс. руб.) и у жителей Центрального региона, которые тратят на праздник больше всех по стране.
Меню: возвращение к классике и сытным блюдам
Вкусовые предпочтения сместились в сторону основательности и ностальгии. В этом году на столах чаще будут появляться:
— мясные блюда (70% опрошенных);
— холодец (41%);
— блюда из птицы (51%).
И, конечно, не обойдется без салатной классики: 85% россиян планируют готовить оливье, крабовый и сельдь под шубой.
Среди напитков безоговорочно лидирует шампанское (64%). Любопытно, что предпочтения разделились по возрастам: молодежь чаще выбирает соки, морсы и коктейли, а представители старшего поколения — шампанское, крепкий алкоголь и кофе.
Подарки: ставка на полезное и нужное
Практичность стала главным трендом в выборе подарков. Родителям чаще всего дарят одежду, косметику или деньги, детям — игрушки и одежду, а партнерам — парфюм и косметику.
А что хотят получить в подарок россияне? В топе желаний:
— деньги (13%);
— новый телефон (8%);
— путешествие (4%);
— автомобиль (4%).
При этом женщины чаще мечтают о поездках и украшениях, а мужчины — о технике и электронике.
Исследование зафиксировало позитивный сдвиг в настроениях. Доля тех, кто ждет Новый год с искренним интересом, выросла до 32% (с 25% год назад). Число равнодушных, наоборот, сократилось. Все больше людей начинают готовиться заранее, за месяц и более, отказываясь от традиционной спешки в последние дни.