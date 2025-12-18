Подготовка к Новому году-2026 в России проходит под знаком щедрости и традиций. Согласно свежему исследованию агентства ORO, предпраздничные бюджеты россиян заметно выросли по сравнению с прошлым годом, причем особенно ощутимо — у тех, кто встречает праздник без большой семьи, пишет «Прайм».

Freepik

Аналитики отмечают два лидера по росту трат. Во-первых, это одинокие люди, чьи расходы увеличились с 9 до почти 14 тыс. руб. Во-вторых, семьи без детей, которые теперь планируют потратить на праздник более 18 тыс. руб. вместо прежних 12,6 тыс.

Самые весомые бюджеты — у молодежи (в среднем около 24 тыс. руб.) и у жителей Центрального региона, которые тратят на праздник больше всех по стране.

Меню: возвращение к классике и сытным блюдам

Вкусовые предпочтения сместились в сторону основательности и ностальгии. В этом году на столах чаще будут появляться:

— мясные блюда (70% опрошенных);

— холодец (41%);

— блюда из птицы (51%).

И, конечно, не обойдется без салатной классики: 85% россиян планируют готовить оливье, крабовый и сельдь под шубой.

Среди напитков безоговорочно лидирует шампанское (64%). Любопытно, что предпочтения разделились по возрастам: молодежь чаще выбирает соки, морсы и коктейли, а представители старшего поколения — шампанское, крепкий алкоголь и кофе.

Прочитайте также Новогодний шопинг: как изменились цены и тренды

Подарки: ставка на полезное и нужное

Практичность стала главным трендом в выборе подарков. Родителям чаще всего дарят одежду, косметику или деньги, детям — игрушки и одежду, а партнерам — парфюм и косметику.

А что хотят получить в подарок россияне? В топе желаний:

— деньги (13%);

— новый телефон (8%);

— путешествие (4%);

— автомобиль (4%).

При этом женщины чаще мечтают о поездках и украшениях, а мужчины — о технике и электронике.

Прочитайте также Исследование раскрыло, где дороже и дешевле всего в России будет провести новогодние праздники

Исследование зафиксировало позитивный сдвиг в настроениях. Доля тех, кто ждет Новый год с искренним интересом, выросла до 32% (с 25% год назад). Число равнодушных, наоборот, сократилось. Все больше людей начинают готовиться заранее, за месяц и более, отказываясь от традиционной спешки в последние дни.