Искусственный интеллект начинает постепенно отбирать аудиторию у привычных источников информации. По данным исследования Starlab (ГК Starlink), результаты которого есть у «Инка», среди пользователей, которые активно используют ИИ-инструменты, 35,1% признались, что после знакомства с нейросетями изменили свои привычки поиска информации.

Сильнее всего изменения заметны в работе с поисковыми системами. Среди респондентов, чье поведение изменилось, 26,6% стали реже пользоваться поиском в «Яндексе» и Google. Еще 22,6% начали реже обращаться к обзорам, инструкциям и видеоотзывам, 19,8% сократили потребление контента в социальных сетях, а 15,8% — на новостных сайтах и в СМИ.

Тренд подтверждают и данные по интернет-трафику. По оценке авторов исследования, в 2025 году объем поискового трафика сократился примерно на 7% год к году, тогда как аудитория сервисов на базе больших языковых моделей продолжила быстро расти. Часть пользовательских сценариев уже перемещается из классического поиска в диалог с ИИ-помощниками.

Большие игроки

Это не просто поведенческий сдвиг — за ним стоит прямая конкуренция технологических гигантов за право стать новым интерфейсом поиска. Google уже масштабно внедрил AI Overviews — ИИ-сводки прямо в поисковой выдаче: по данным Semrush, к июлю 2025 года они появлялись почти в 25% всех поисковых запросов. По данным исследования Ahrefs, присутствие AI Overview в выдаче снижает кликабельность первой позиции на 58% — то есть больше половины кликов Google теперь «оставляет себе».

Параллельно OpenAI и Perplexity открыто конкурируют за роль нового поискового интерфейса. По данным Reuters и Euronews, обе компании работают над собственными браузерами на базе ИИ, которые предполагают обход традиционных поисковиков. Perplexity запустила Comet — независимый поисковик для Mac и Windows, OpenAI разрабатывает браузер, который будет удерживать пользователей внутри экосистемы ChatGPT. Уже сейчас 37% потребителей начинают поиск информации с ИИ-инструментов, а не с Google — и 59% ожидают, что ИИ станет их основным способом поиска информации.

Наиболее заметно влияние нейросетей проявляется там, где пользователям приходится сравнивать большое количество вариантов и изучать сложную информацию. По оценке Starlab, сегодня искусственный интеллект особенно активно участвует в выборе B2B-сервисов, образовательных продуктов, туристических услуг и финансовых решений. Впрочем, сами авторы исследования отмечают, что эти показатели являются расчетной оценкой на основе собственной модели анализа поведения пользователей.

Авторы исследования также прогнозируют дальнейший рост роли ИИ в пользовательском пути. По их оценке, к 2030 году доля сценариев, в которых пользователи взаимодействуют с ИИ при поиске информации и выборе товаров или услуг, может превысить долю традиционных поисковых сценариев. При этом прогноз основан на собственной модели Starlab, построенной на открытых исследованиях и рыночных оценках.

Что это значит для бизнеса

Привычная воронка ломается, ведь пользователь все реже доходит до сайта через поиск — нейросеть уже дала ему ответ. Чтобы не выпасть из новой точки принятия решений, нужно перестроить логику присутствия.

Оптимизируйте контент под ИИ-ответы. Структурированные тексты с фактами и экспертными позициями чаще попадают в ответы ChatGPT, Perplexity и Google AI Overviews.

Следите за тем, как вас описывают нейросети. Новый аудит видимости — не позиции в Google, а упоминания бренда в ИИ-ответах.

Делайте ставку на авторитетные источники. В B2B, финансах и образовании ИИ рекомендует то, что представлено в отраслевых СМИ и экспертных базах.

Пример: B2B-компания продает сервис автоматизации закупок. Раньше клиент гуглил «лучший сервис закупок», переходил на сайт, читал отзывы. Теперь он спрашивает ChatGPT — и получает готовый шорт-лист. Если компании нет в обзорах на профильных ресурсах и в ответах модели, она просто не попадает в рассмотрение — вне зависимости от позиций в поиске.

