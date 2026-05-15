Российские компании начали воспринимать ответы ChatGPT, «Алисы AI» и других нейросетей как самостоятельный маркетинговый канал — наравне с поисковой выдачей и маркетплейсами. На этом фоне в России появился первый публичный индекс «ИИ-видимости» брендов, составленный профильной платформой AIMonitor.pro и переданный «Инку».

Пользователи все чаще задают вопросы не Google или Яндексу, а напрямую ИИ-ассистентам. По данным Gartner, в 2026 году традиционный поисковый трафик сократится на 25% именно за счет роста генеративных сервисов. Глобально, например, ChatGPT обрабатывает около 1 млрд запросов в сутки, и часть из них — прямые запросы на рекомендации, «какой банк выбрать», «где лучше открыть вклад».

В ответ на этот сдвиг маркетологи начали развивать GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизацию бренда под ответы нейросетей. Это аналог SEO, только вместо позиции в поиске компания управляет тем, как ее описывает ИИ. По данным BrightEdge, 68% маркетологов уже адаптируют стратегии под ИИ-поиск, а трафик из генеративных систем вырос на 180% за 2025 год. В России рынок только формируется.

Кто лидирует

Исследование представила платформа AIMonitor.pro: компания проанализировала более 40 тыс. запросов к ChatGPT, DeepSeek, Perplexity и «Алисе AI» и рассчитала индекс «ИИ-видимости» для крупнейших российских банков.

Результат: чаще всего нейросети рекомендуют «Сбер» — его доля составила 26,7%. Следом идут Т-Банк (19,1%), ВТБ (17,9%), Альфа-Банк (14,8%) и «Открытие» (5,4%).

При этом картина меняется в зависимости от модели. Например, в «Алисе AI» «Сбер» получил 41,3% видимости — это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента. А в ChatGPT разрыв куда меньше: 28,3% у «Сбера» против 20,4% у Т-Банка. Тема запроса тоже влияет: в вопросах про вклады лидирует «Сбер», в вопросах про кредиты — Т-Банк.

Как работает «ИИ-видимость»

При расчете индекса учитывались частота упоминания банка, его позиция в ответе и контекст рекомендации. Авторы заявляют об отсутствии аффилированности с банками и говорят, что позиции в рейтинге не продаются.

Есть и структурная особенность генеративных моделей: они медленно обновляют данные. По словам сооснователя и технического директора AIMonitor.pro Кирилла Власова, это значит, что исторически сильные бренды могут удерживать высокую видимость даже после ребрендинга или ухудшения реальных позиций на рынке. Кроме того, разные модели используют разные источники — и ранжируют бренды по-разному. Заметные изменения в рекомендациях, по данным AIMonitor.pro, обычно видны не за один день, а в горизонте месяца.

Что такое GEO и почему это важно

Пока SEO помогало бизнесу попасть в поисковую выдачу, появился новый тренд — GEO. И это уже борьба за место в ответах нейросетей. Разница принципиальная: в поиске пользователь видит список ссылок и выбирает сам, в ИИ-ответе он получает готовую рекомендацию — и чаще всего ее не перепроверяет.

По данным исследования Online Market Intelligence (март 2026, 2300+ респондентов), 71% активных пользователей нейросетей в России выбирают «Алису AI», 42% — ChatGPT, 38% — GigaChat, 25% — DeepSeek. (Есть, правда, и альтернативная статистика: по данным агрегатора GPTunneL, например, текстовый сегмент нейросетей в России возглавил GPT-5.4, за ней следуют GPT-5.2 и Claude Opus 4.6. А из визуализирующих моделей россияне отдают предпочтение Nano Banana 2, GPT Image 1.5 (high) и Midjourney).

В любом случае, примерно каждый третий россиянин обращается к нейросетям минимум три раза в неделю, почти две трети — не реже раза в неделю. 62% регулярно используют ИИ для помощи с покупками или выбора мест досуга — то есть именно для тех запросов, где бренды конкурируют за рекомендацию

Что это значит для бизнеса

По мере роста аудитории ИИ-ассистентов компании начинают конкурировать не только за строчки в поиске, но и за упоминания в ответах нейросетей. Для бизнеса речь идет о развитии сравнительно нового направления — цифрового маркетинга. Единых стандартов GEO пока не существует, рынок только складывается, но те, кто начнет работу с «ИИ-видимостью» раньше, получат преимущество — как это было с SEO в начале 2000-х.

