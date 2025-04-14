Каждый десятый российский геймер совершает внутриигровые покупки не реже одного раза в месяц. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», поступившего в распоряжение «Инк.». При этом 17% опрошенных делают это раз в несколько месяцев, 9% — раз в полгода.

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В то же время 13% заявили, что покупают внутриигровые товары крайне редко, а 49% отметили, что никогда не тратили деньги на подобные цели.

Почти половина (48%) опрошенных покупают внутриигровую валюту, далее по востребованности идут скины и другие косметические предметы (26%), чуть меньшей популярностью пользуются платное развитие персонажа (15%) и виртуальные коробки (11%) со случайными предметами разной ценности (лутбоксы).

Более трети (37%) респондентов предпочитают тратить не более 200 руб. за одну покупку. Почти каждый пятый (19%) покупает товары до 500 руб. а 13% — до 1,5 тыс. руб. Около трети (31%) респондентов готовы тратить на внутриигровые предметы более 3 тыс. руб.

Ранее аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ подсчитали, что в 2024 году траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры достигли 173 млрд руб., что на 7,5% больше, чем за прошлый отчетный год (161 млрд руб.)