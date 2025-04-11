Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) предложили возложить обязанность по оплате расходов за возврат купленных на маркетплейсах товаров надлежащего качества на покупателей, сообщает Forbes. Сейчас эти затраты лежат на продавцах.

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Издание пишет, что бизнес озвучил свои предложения на заседании экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике. Они могут быть учтены при подготовке поправок к законопроекту о платформенной экономике, когда его внесут в нижнюю палату парламента.

По закону о защите прав потребителей, при возврате товара надлежащего качества продавец должен возвратить покупателю все деньги, кроме расходов продавца на доставку товара от покупателя, отметил на заседании экспертного совета предприниматель Евгений Гельвер. Но крупнейшие маркетплейсы перекладывают оплату стоимости обратной логистики на селлеров.



Эксперты отметили, что в вопросе компенсации расходов на возврат товара надо соблюсти баланс интересов. Если переложить стоимость обратной доставки на покупателя, возможно, люди будут делать более разумные и обдуманные покупки, но это может привести к сокращению общего числа заказов, полагают они.

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Представители МСП также озвучили другие инициативы, среди которых:

ввод прозрачных механизмов контроля движения товаров (сейчас таких инструментов нет);

усреднение цен на услуги складов маркетплейсов в разных районах;

выработка механизмов борьбы с «потребительским экстремизмом» (злоупотреблениями потребителей своими правами с целью получения выгоды) на маркетплейсах.

По мнению экспертов, в рамках борьбы с «потребительским экстремизмом» необходимо создать механизм, который сохранит права добросовестных потребителей и в то же время защитит продавцов от системных злоупотреблений. Для этого следует учитывать такие показатели, как частота заказов и возвратов, средний чек, история покупок и отзывы, что позволит сформировать поведенческий профиль пользователя.