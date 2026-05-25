Каждый пятый участник рабочих видеозвонков хотя бы раз попадал в неловкую ситуацию, а 9% сталкиваются с этим регулярно. Это следует из исследования платформы DION (входит в ИТ-холдинг Т1) и сервиса Работа.ру. Подробности — в распоряжении «Инка».

Онлайн-встречи прочно вошли в рабочие процессы, но вместе с ними в работу пришли отвлечения, технические сбои и неловкие моменты. 46% респондентов отвлекались на параллельные задачи и теряли нить разговора. У 38% камера включалась во время личных дел. Еще по 31% сообщили о проблемах со связью или звуком и о появлении в кадре посторонних людей, детей или домашних животных.

Еще 23% сталкивались с ситуацией, когда собеседники их не слышали, а 15% случайно выходили из звонка. По 8% путали, включен ли микрофон, забывали запустить демонстрацию экрана или засыпали во время встречи. Еще по 7% сталкивались с самопроизвольным включением фильтров и фонов, а также с появлением личных сообщений во время демонстрации экрана.

Исследование также показало, что часть участников использует технические сбои как способ взять паузу в разговоре. 8% опрошенных признались, что имитировали проблемы со связью во время видеозвонков, еще 8% думали об этом, но на практике так не делали.

Внутренняя статистика DION показала, что в одной онлайн-конференции в среднем участвуют пять человек. Камеру включают только 12% пользователей, 23% подключаются как слушатели без микрофона, а 24% параллельно переписываются в мессенджерах.

Многозадачность остается обычной частью видеозвонков. 13% участников во время встреч выполняют другие рабочие задачи, 10% едят или готовят напитки, 9% занимаются бытовыми делами. Еще 8% используют смартфон для соцсетей, новостей и переписок, столько же уточняют значение сложных терминов, которые слышат от коллег. 3% отвлекаются на домашних животных, а 1% совмещает звонки с онлайн-покупками.

Опрос проведен в марте 2026 года среди 3 320 респондентов старше 18 лет во всех регионах России.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.