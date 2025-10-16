Онлайн-шопинг окончательно стал привычкой для россиян: по данным исследования центра «Позиция», 70% респондентов признались, что совершают покупки преимущественно на маркетплейсах. За последние полгода доля пользователей, проводящих на них более четырех часов в неделю, выросла с 35% до 40%. Каждый седьмой респондент (13,5%) признался, что покупает только онлайн — в офлайн-магазины теперь не ходит вовсе.

Photo by Growtika on Unsplash

Активность пользователей продолжает расти. Если весной 2025 года больше половины всех покупок в интернете совершали 36% опрошенных, то к осени этот показатель достиг 48%. Онлайн стал не просто удобным, но и привычным способом тратить деньги — в том числе импульсивно.

Почти половина респондентов (48%) рассказала, что получает удовольствие от онлайн-шопинга, еще 34% — время от времени. Однако растет и число тех, кто сожалеет о своих решениях: 17% признались, что часто жалеют о спонтанных покупках, хотя еще в марте этого года таких было всего 7%. Постоянные распродажи и скидки, по словам 11% участников, только усиливают желание потратить больше.

Ассортимент «точно надо» у каждого покупателя остается практичным: 46% россиян чаще всего заказывают товары для дома, 42% — одежду, 36% — продукты. Косметика, недавно входившая в тройку лидеров, уступила место бытовым категориям — видимо, покупки стали рациональнее.

Читайте также Минфин предложил ввести НДС на покупки через маркетплейсы

Проблема шопоголизма остается на повестке: 28% опрошенных считают, что чрезмерное увлечение онлайн-покупками может перерасти в зависимость. При этом лишь 10% замечают такие признаки у себя, а 43% уверены, что им это не грозит.

Но даже среди уверенных в себе пользователей треть признает: страсть к маркетплейсам у многих уже выходит за рамки разумного.

Онлайн-шопинг для многих превратился в способ снять стресс. 36% респондентов заявили, что покупки помогают им расслабиться после тяжелого дня, а 14% признались, что «прогулки по корзинам» заменили им прогулки по паркам и другие виды вечернего досуга.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в сентябре 2025 года. В опросе приняли участие более 3 тыс. активных онлайн-покупателей из десяти крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек.