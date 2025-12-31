Заранее планировать свой бюджет на новогодние праздники и январские каникулы собирается 38% жителей России, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с которыми ознакомился RT. Эта привычка более характерна для женщин (41%), чем для мужчин (34%). Среди молодого поколения до 35 лет бюджет склонны планировать 41%, в то время как среди граждан старше 45 лет этот показатель снижается до 32%.

Freepik

Каждый второй респондент заявил, что в этом году намерен экономить по сравнению с прошлым. Такое решение чаще принимают мужчины (59%) и молодежь до 35 лет (59%), тогда как среди женщин доля планирующих сэкономить составляет 45%. Лишь 2% опрошенных готовы потратить больше, чем год назад, а четверть (24%) планируют сохранить прошлогодний уровень расходов.

При этом средняя сумма планируемых трат на празднование (без учета подарков) выросла на 7%, составив 22,5 тыс. руб. на человека. Мужчины в среднем готовы потратить 25 тыс. руб., женщины — 19,7 тыс.

Наиболее скромный бюджет ожидается у молодёжи до 35 лет — в среднем 15,9 тыс. руб. Исследование также выявило прямую зависимость: чем выше доход, тем больше планируемые расходы. Так, у респондентов с доходом до 80 тыс. руб. в месяц средняя сумма составляет 17,2 тыс. руб., а у тех, кто зарабатывает от 150 тыс., — уже 28,9 тыс. рублей.

Среди городов-миллионников лидером по планируемым тратам стала Москва (26,2 тыс. рублей), за ней следуют Санкт-Петербург (22,9 тыс. рублей) и Красноярск (22 тыс. рублей).