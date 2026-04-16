Более половины россиян задумываются о заработке на контенте, а многие уже считают себя инфлюенсерами. По данным исследования Hi-Tech Mail, 59% опрошенных регулярно думают о монетизации соцсетей, еще 20% — время от времени. Подробности — в распоряжении «Инка».

При этом 81% респондентов уверены, что их рекомендации влияют на выбор других — от брендов до услуг. Однако превращать это влияние в доход готовы не все: 27% хотели бы начать зарабатывать на контенте, но пока не решаются.

Самым привлекательным форматом монетизации оказались рекомендации товаров — 56% опрошенных хотели бы получать процент с продаж по своим публикациям. Такой подход активно развивается на фоне роста партнерских программ и маркетплейсов.

Интерес к заработку на контенте растет вместе с развитием креаторской экономики, но конкуренция в этом сегменте усиливается. Все больше пользователей пытаются монетизировать внимание аудитории, но успешные кейсы по-прежнему требуют системной работы, а не только наличия подписчиков.

Всего было опрошено 5132 человека, исследование прошло в начале апреля 2026 года.

Рост интереса к заработку на контенте совпадает с переформатированием всего диджитал‑ и рекламного рынка. Здесь деньги и бренды продолжают идти в онлайн, но конкуренция и требования к эффективности сильно выросли.

В частности, российский рынок цифровой рекламы в 2026 году хоть и продолжает расти, но уже более осторожно: после скачка последних лет интернет‑реклама прибавляет около 10–15% в год, по итогам 2025 года объем онлайн-рекламы достиг примерно 1,57 трлн руб., увеличившись на 28%. На это повлияли медиаинфляция и переток бюджетов из заблокированных платформ (Instagram и Facebook, принадлежат Meta, признанной экстремистскими и запрещенной в РФ) в отечественные экосистемы — VK, Telegram, «Дзен», Rutube, а также в медиа электронной коммерции, которые уже занимают заметную долю интернет‑рекламы.

Наиболее активно пользователи проявляют себя в «прикладных» и эмоциональных нишах — еда, путешествия, косметика и уход, лайфстайл и веллнесс, где органично заходят рекомендации товаров и сервисов и проще выстраивать товарную и партнерскую монетизацию. По данным исследования Hi-Tech Mail, 15% опрошенных пользователей хотели бы вести блоги о путешествиях, 14% — о технике, 10% — об авто.

B2B‑ и узкие профессиональные ниши также используют контент как инструмент продаж и построения доверия, но такие проекты ориентированы на более узкий круг клиентов и работают по другим метрикам эффективности, чем лайфстайл‑ и развлекательные форматы.

Для бизнеса это означает расширение каналов продвижения: пользователи все чаще доверяют рекомендациям «обычных» людей, а не только крупным блогерам. Однако вместе с этим растет и конкуренция за внимание аудитории.

