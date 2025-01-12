Согласно результатам комплексного исследования, опубликованного в журнале European Heart Journal, употребление кофе по утрам связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности по сравнению с употреблением кофе в течение всего дня.

Исследование, в ходе которого отслеживались привычки потребления кофе и результаты лечения более 40 000 взрослых, показало, что время приема кофе может играть решающую роль в его пользе для здоровья.

Согласно исследованию, люди, которые пьют кофе по утрам, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и имеют более низкий общий риск смерти по сравнению с теми, кто пьет кофе в течение дня.

«Исследования на данный момент показывают, что употребление кофе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и, по-видимому, снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Учитывая воздействие кофеина на наш организм, мы хотели выяснить, влияет ли время суток, когда вы пьете кофе, на здоровье сердца», — объяснил доктор Лу Ци, профессор и почетный председатель HCA Regents в Школе общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета.

В ходе исследования участникам задали вопросы обо всех продуктах питания и напитках, которые они употребили хотя бы один раз за день. Также у них спросили о потреблении кофе: в каком количестве и в какое время они его пили. Также была выделена подгруппа из 1463 человек, которым предложили вести подробный дневник питания и напитков в течение недели. Исследователи смогли связать эту информацию с записями о смертях и причинах смерти за период от девяти до десяти лет.

Примерно 36% участников исследования пили кофе по утрам (в основном до полудня), 16% пили кофе в течение дня (утром, днем ​​и вечером), а 48% вообще не пили кофе.

Любители утреннего кофе на 16% реже умирали от любых причин, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% реже по сравнению с теми, кто не пил кофе. При этом у людей, которые пили кофе в течение дня, риск не уменьшался по сравнению с людьми, которые не пили кофе вообще.

У тех, кто пьет кофе по утрам, риск был ниже, независимо от того, были ли они умеренными потребителями (две-три чашки) или много пьющими (более трех чашек). У тех, кто пьет кофе по утрам в небольшом количестве (одна чашка или меньше), риск был меньше.

«Это первое исследование, в котором тестируются закономерности времени употребления кофе и результаты для здоровья. Наши результаты показывают, что важно не только то, пьете ли вы кофе или сколько вы пьете, но и время суток, когда вы пьете кофе. Обычно мы не даем советов о времени в наших диетических рекомендациях, но, возможно, нам стоит подумать об этом в будущем», — сказал доктор Ци.

«Это исследование не говорит нам, почему употребление кофе по утрам снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Возможным объяснением является то, что употребление кофе днем ​​или вечером может нарушить циркадные ритмы и уровень гормонов, таких как мелатонин. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в сердечно-сосудистых факторах риска, таких как воспаление и артериальное давление», — добавил он.

Кроме кофе, есть еще один полезный напиток. Недавнее исследование показало, что сок бузины снижает уровень сахара в крови и ускоряет сжигание жира благодаря высокому содержанию антоцианов. Он также может улучшить обмен веществ и здоровье кишечника.