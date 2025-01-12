Недавнее исследование показало, что сок бузины снижает уровень сахара в крови и ускоряет сжигание жира благодаря высокому содержанию антоцианов. Он также может улучшить обмен веществ и здоровье кишечника.

Клиническое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление 350 мл сока бузины ежедневно в течение одной недели привело к полезным изменениям в микробиоме кишечника, улучшению переносимости глюкозы и усилению окисления жиров.

«Бузина — недооцененная ягода, как в коммерческом, так и в питательном плане, — сказал Патрик Солверсон, доцент кафедры питания и физиологии упражнений медицинского колледжа Элсона С. Флойда при Университете штата Вашингтон. — Теперь мы начинаем осознавать ее ценность для здоровья человека, и результаты весьма обнадеживают».

Исследователи проверили влияние бузины на метаболическое здоровье в рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом исследовании с 18 взрослыми с избыточным весом. Участники употребляли либо сок бузины, либо плацебо с похожим цветом и вкусом, специально разработанное Лабораторией пищевых инноваций Университета штата Северная Каролина, при этом придерживаясь стандартизированной диеты.

Клинические испытания показали, что у участников, которые употребляли сок бузины, значительно увеличилось количество полезных бактерий в кишечнике, включая firmicutes и actinobacteria, и уменьшилось количество вредных бактерий, таких как bacteroidetes. Здоровый микробиом кишечника необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.

Помимо позитивных изменений микробиоты, вмешательство с бузиной привело к улучшению метаболизма. Согласно результатам исследования, сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%. Это говорит о значительном улучшении способности организма перерабатывать сахара после потребления углеводов. Кроме того, было зафиксировано снижение уровня инсулина на 9%.

Также выяснилось, что сок бузины может способствовать более эффективному сжиганию жира в организме. У участников исследования, которые его принимали, наблюдалось усиленное окисление жиров и расщепление жирных кислот после употребления продуктов с высоким содержанием углеводов, а также во время физических упражнений.

Ученые объясняют эти положительные эффекты высоким содержанием в бузине антоцианов. Это растительные биологически активные вещества, которые обладают множеством полезных для здоровья свойств, включая противовоспалительное, противодиабетическое и противомикробное действие.

«Еда — это лекарство, и наука догоняет эту народную мудрость, — сказал Солверсон. — Это исследование вносит вклад в растущее количество доказательств того, что бузина, которая использовалась как народное средство на протяжении столетий, имеет многочисленные преимущества для метаболического, а также пребиотического здоровья».

В других ягодах тоже содержатся антоцианы, но обычно в более низких концентрациях. Человеку пришлось бы потреблять четыре чашки ежевики в день, чтобы получить ту же дозу антоцианов, которая содержится в 175 мл сока бузины, сказал Солверсон.

Хотя продукция из бузины менее популярна в США, чем в Европе, спрос резко возрос во время пандемии COVID-19, а рынок бузины продолжает расти.

Исследователи подали заявку на предварительный патент на использование биоактивных компонентов американской черной бузины для контроля веса и здоровья кишечника с помощью добавок или других приложений.

Это исследование было поддержано грантом в размере $200 тыс. от Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA) Министерства сельского хозяйства США. В исследовательскую группу вошли сотрудники Университета штата Колорадо, Университета штата Северная Каролина и Университета Вермонта.

С дополнительным финансированием NIFA в размере $600 тыс. исследователи планируют изучить другие применения сока бузины, в том числе, может ли он помочь людям, прекратившим принимать лекарства для снижения веса, поддерживать свой вес. Они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования как для подтверждения их первоначальных результатов, так и для определения долгосрочных эффектов бузины в различных группах населения.

Другие исследования показали, что длительное голодание вызывает значительные и систематические изменения во многих органах тела. Результаты указывают на потенциальную пользу для здоровья, которая выходит за рамки потери веса, а также показывают, что эти изменения начинают происходить только после трех полных дней без еды.