Новое исследование показало, что общие когнитивные способности, такие как восприятие, рассуждение и память, играют более важную роль, чем считалось, в определении способности человека выполнять повседневные задачи на компьютере. Исследование проводилось совместно учеными кафедры информационно-коммуникационной инженерии Университета Аалто и кафедры психологии Хельсинкского университета.

«Результаты наших исследований являются первым четким доказательством того, что когнитивные способности оказывают значительное, независимое и широкомасштабное влияние на способность людей использовать компьютер», — говорит профессор Университета Аалто Антти Оуласвирта.

Исследователи также выразили обеспокоенность по поводу цифрового равенства. По их словам, когнитивные способности теперь являются ключевым фактором, поскольку пользовательские интерфейсы становятся все более сложными. «Очевидно, что различия между людьми не могут быть устранены просто путем обучения», — говорит Оуласвирта.

В исследовании участвовали люди из разных возрастных групп. Им предложили выполнить 18 заданий, среди которых была установка программного обеспечения, навигация, работа с электронными таблицами и заполнение форм.

Исследователи понимали, что у участников может быть ложное представление о своих способностях, поэтому им было важно измерить, насколько хорошо они на самом деле справляются с заданиями.

Результаты показали, что память, внимание и исполнительные функции выделяются как ключевые способности. «При использовании компьютера вы должны определять порядок, в котором что-то делается, и помнить о том, что уже сделано. Чисто математические или логические способности здесь не помогут», — говорит преподаватель Вильями Салмела из Хельсинкского университета.

По словам Оуласвирты, имеются существенные различия между приложениями и пользовательскими интерфейсами. «Например, самое важное в использовании программы для работы с электронными таблицами — это практика, в то время как лингвистические способности потребуются при поиске информации, а исполнительные функции — в онлайн-банкинге», — говорит она.

«Однако результаты исследования также показали, что возраст остается наиболее важным фактором того, насколько хорошо человек может использовать приложения. Пожилым людям явно требовалось больше времени для выполнения своих задач, и они также считали задания более обременительными», — отмечает Салмела.