Новое исследование ставит под сомнение распространенное мнение о том, что когнитивные навыки начинают ухудшаться уже в возрасте 30 лет. Вместо этого оно показало, что навыки грамотности и счета обычно улучшаются как минимум до 40 лет, после чего они либо стабилизируются, либо немного ухудшаются. Однако это снижение не является неизбежным.

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По словам авторов исследования, люди, которые часто занимаются деятельностью, связанной с грамотностью и арифметикой, на работе и в повседневной жизни, как правило, сохраняют или даже улучшают свои когнитивные способности после сорока лет.

Исследователи хотели предоставить более точную картину того, как когнитивные навыки меняются с возрастом. Большинство предыдущих исследований основывались на данных поперечного сечения, которые сравнивают людей разного возраста в один момент времени. Этот подход может ввести в заблуждение, поскольку он не учитывает различия поколений в образовании и развитии навыков.

Например, пожилой человек может набрать меньше баллов в тесте на грамотность, чем молодой, но это может отражать различия в их образовательном уровне, а не истинное снижение способностей с течением времени. Исследователи хотели отделить эффекты старения от этих различий в когортах, отслеживая тех же людей с течением времени.

«Когнитивные навыки оказывают сильное влияние на доход человека на рынке труда и на экономический рост стран. Старение развитых обществ по всему миру вызывает обеспокоенность по поводу закономерностей навыков с возрастом человека. Но существующие исследования имели очевидные ограничения, поскольку они не отслеживали навыки людей, а просто сравнивали людей разного возраста», — пояснил автор исследования Эрик А. Ханушек.

Для своего нового исследования ученые использовали данные немецкой Программы международной оценки компетенций взрослых (PIAAC-L). Этот проект отслеживал большую репрезентативную выборку взрослых немцев, которые дважды проходили тестирование на грамотность и арифметические навыки с интервалом в 3,5 года между оценками. Это позволило исследователям измерить реальные изменения в индивидуальных навыках, а не полагаться на косвенные сравнения между разными возрастными группами.

Использование навыков измерялось с помощью подробного опросника, включенного в первоначальную оценку PIAAC. Участники сообщали, как часто они занимались различными видами деятельности, связанными с чтением и математикой, как на работе, так и в повседневной жизни. Для чтения они указывали, как часто читали инструкции, электронные письма, статьи, книги и справочные материалы. Для арифметики они сообщали о таких видах деятельности, как расчет затрат, использование дробей или процентов и интерпретация графиков. Ответы записывались по пятибалльной шкале, начиная от «никогда» до «каждый день».

Исследовательская группа использовала статистические методы для учета распространенной проблемы при повторном тестировании: ошибки измерения. Когда люди проходят тесты, их баллы не совсем точны. Всегда есть некоторая степень случайного колебания. Это колебание может создать обманчивое впечатление об изменении навыков с течением времени — явление, известное как «возврат к среднему».

Представьте, что кто-то набрал очень низкие баллы в тесте просто из-за невезения или случайной ошибки. При повторном тестировании его балл, скорее всего, будет ближе к истинному уровню его мастерства, создавая впечатление, что его навыки улучшились, даже если это не так. Исследователи использовали статистические корректировки, чтобы минимизировать это смещение и получить более точную оценку подлинных изменений навыков с возрастом.

После применения этих корректировок исследователи обнаружили закономерность, совершенно отличную от той, которую предполагали предыдущие исследования. В среднем навыки грамотности и счета на самом деле существенно возросли к сорока годам. После этого пика навыки грамотности показали лишь небольшое снижение, в то время как навыки счета снизились более заметно.

Однако эти средние значения скрывали важную вариацию. Когда исследователи рассмотрели изменения навыков в зависимости от того, как часто люди использовали свои навыки грамотности и счета в повседневной жизни и на работе, обнаружилась поразительная разница.

У лиц, которые сообщили об использовании своих навыков чаще среднего, не было никаких признаков снижения навыков в исследуемом возрастном диапазоне (до 65 лет). Фактически их навыки грамотности и счета продолжали улучшаться до пятидесяти лет, а затем стабилизировались.

Напротив, снижение навыков в первую очередь наблюдалось у лиц, которые сообщили об использовании навыков ниже среднего. Это говорит о том, что активное использование когнитивных навыков в течение взрослой жизни может быть ключевым фактором в их поддержании или даже улучшении.

«Индивидуальное поведение существенно влияет на возрастную модель когнитивных навыков, — сказал Ханушек. — Те, кто использует навыки грамотности или счета дома или на работе, могут уменьшить, если не устранить, неврологические модели снижения навыков».

По его словам, роль использования навыков сохраняется в широком диапазоне обстоятельств — в зависимости от профессии, уровня образования и различий в образе жизни, таких как качество диеты и варианты упражнений. В демографических и поведенческих группах те, кто использует навыки в обычных видах деятельности, как правило, задерживают любые эффекты старения на когнитивные навыки, объяснил он.

Исследователи также изучили, как эти закономерности различаются в разных группах людей. Они обнаружили, что люди, работающие в качестве служащих, и люди с более высоким уровнем образования, группы, которые, как известно, чаще используют свои навыки, демонстрировали рост уровня навыков даже после сорока лет, при условии, что они сообщали об использовании навыков выше среднего. Однако, если люди в этих группах использовали навыки ниже среднего, эта положительная тенденция не наблюдалась.

Еще одним интересным открытием стало то, что женщины в среднем имели тенденцию испытывать более выраженную потерю навыков в более старшем возрасте, особенно в математике. Это гендерное различие не было полностью объяснено различиями в использовании навыков, что предполагает, что могут играть роль и другие факторы.

Как и в любом исследовании, есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Данные включали только взрослых в возрасте до 65 лет, поэтому они не могут рассказать об изменениях навыков в группах старшего возраста. Кроме того, исследование проводилось в Германии, и неизвестно, будут ли эти результаты такими же в других странах с другими культурными и образовательными системами. Будущие исследования могут изучить изменения навыков у пожилых людей и в разных странах, чтобы увидеть, насколько обобщаемы эти результаты.

Исследование также было сосредоточено только на грамотности и счете. Будущие исследования могли бы изучить, как другие когнитивные навыки меняются с возрастом и влияет ли на них использование навыков аналогичным образом. Хотя исследование использовало надежные статистические методы и продольные данные, оно остается наблюдательным, то есть не может установить причину и следствие.

Несмотря на эти ограничения, исследование дает важные сведения о когнитивном старении. Оно предполагает, что когнитивный спад не является однородным или неизбежным процессом. Активное использование ума и регулярное использование навыков грамотности и счета в течение всей взрослой жизни может играть значительную роль в сохранении и даже улучшении этих способностей по мере того, как мы стареем.

Это предлагает более обнадеживающую перспективу старения и подчеркивает потенциал непрерывного обучения и когнитивного участия для поддержки здоровой когнитивной функции на протяжении всей жизни.

«Эта работа является частью долгосрочной исследовательской программы по изучению детерминант различий в когнитивных навыках и экономических и социальных последствий любых различий, — заключает Ханушек. — Мы все больше видим, что различия в навыках оказывают сильное влияние как на отдельных людей, так и на нации».

На сегодняшний день большинство людей обеспокоены своими когнитивными способностями и стремятся их улучшить. Исследования показывают, что изменения в образе жизни, такие как отказ от курения и контроль давления, могут помочь повысить когнитивные функции и снизить риск деменции. Также многие обращаются к играм для тренировки мозга, которые, по мнению специалистов, способствуют оптимизации работы мозга независимо от возраста.