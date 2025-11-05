61% молодых предпринимателей в России собирается увеличить инвестиции в интернет-рекламу в ближайший год — такие данные собрал опрос Ассоциации студенческих олимпиад «Я — профессионал» более чем 200 представителей малого бизнеса. Контекстное продвижение, реклама в онлайн-картах и SMM признаны самыми перспективными инструментами. Подробности — в распоряжении «Инка».

Контекстная реклама лидирует по эффективности привлечения новых клиентов: ее считают таковой 79% опрошенных. Геореклама занимает первое место по ROI — показателю окупаемости инвестиций (77%) и простоте настройки (76%). SMM-активности предпочитают для узнаваемости бренда — так считают 83% молодых предпринимателей.

Когда оценивают саму рекламу, предприниматели говорят: стартовый бюджет можно держать невысоким (43%), процесс запуска прост (42%), а наиболее важны точный таргетинг (37%) и возможность самостоятельно управлять и отслеживать кампании (37%). Видео- и баннерная реклама, а также email-маркетинг пока уступают место этим инструментам.

Интересно и то, что смена настроений на рынке труда среди молодежи отражается в их предпочтениях: 49% выбрали малый и средний бизнес из-за гибкой занятости, 37% — чтобы видеть результат своей работы, а 28% — из-за более доверительных отношений в команде. То есть цифровой маркетинг и стартапы становятся не просто инструментом роста компаний, но и способом вовлечения молодых профессионалов.

Растущая студенческая стартап-активность создает «подпитку» для этого рынка. Так, число стартапов университетского происхождения в России в 2024 году утроилось по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции в них превысили 1,3 млрд руб. Это означает, что молодые предприниматели не просто планируют вкладывать в рекламу — они уже готовят технологические продукты, которые требуют продвижения и рынка.

Для бизнеса это значит следующее: если ты запускаешь новый продукт, стартап или расширяешь бренд — интернет-реклама должна быть встроена в стратегию уже на старте. Поддержка рекламой технологического проекта и актуальное продвижение под молодую аудиторию, ориентированную на гибкость, — это сильный тренд.