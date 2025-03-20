Абсолютное большинство (65%) молодых россиян считают, что необходимо обладать теоретическими знаниями и уметь пользоваться цифровыми технологиями. Однако есть и те (3%), кто уверен, что для их дальнейшей жизни и карьеры наиболее важно владеть традиционными навыками. Это следует из опроса сервиса «Сферум» и студенческого проекта «Твой ход», которые изучили мнение более чем 6 тыс. молодых людей старше 15 лет и предоставили результаты исследования «Инк.».

Исследователи с 10 февраля по 10 марта 2025 года собирали мнение молодежи на базе платформы «Твой ход». Помимо указанных предпочтений, еще 28% опрошенных респондентов допустили, что цифровые технологии могут помочь в их карьере, но решающую роль здесь сыграет специальность. А 4% опрошенных к однозначному ответу так и не пришли.

Для учебы уже сейчас молодым людям помогают такие технологические инструменты, как групповые чаты (62% голосов), доски для совместного рисования и решения задач (52%), совместная работа с документами (46%) и сессионные залы в видеозвонках для работы в группах (39%).

Кроме того, 64% опрошенных отметили, что сейчас удобно проходить онлайн тесты и опросы, а 17% рассказали, что систематически пользуются видеозвонками для учебы.

У более чем половины (57%) опрошенных есть просьба к разработчикам современных учебных платформ сделать более понятным их интерфейсы и повысить доступность для всех устройств, не только ПК, но и смартфонов и планшетов. А 47% добавили, что на таких платформах важно нарастить число интерактивных инструментов.

Две трети или 66% респондентов хотели бы подключить искусственный интеллект к учебному процессу, 53% потребовали электронные учебники с дополненной реальностью и 49% — возможность автоматического перевода на другие языки.

Чуть больше половины опрошенных молодых людей (58%) хотели бы учиться с использованием геймификации. А насчет виртуальной реальности 42% уверены, что ее применение поможет лучше понимать сложные темы. 45% опрошенных считают, что все будет зависеть от изучаемого предмета.

VR-технологию уже сейчас используют для обучения английскому языку в одном из крупнейших университетов России МГИМО. Студенты стали реже прогуливать занятия, их успеваемость заметно (на 40%) повысилась, а преподаватели открыли для себя новую нишу создания сценариев для курсов в виртуальной реальности.