Два онлайн-исследования выявили, что люди с выраженной предрасположенностью к агрессии чаще верят в теории заговора. В ходе этих исследований участники проявляли склонность верить как в теории, которые не обязательно подразумевают злые намерения заговорщиков, так и в те, которые предполагают наличие особо злых мотивов.

Теории заговора — это объяснения событий, предполагающие тайные действия влиятельной группы, которая извлекает выгоду, причиняя вред обществу. Они часто возникают на фоне неопределенности и недоверия к властям, предлагая простые объяснения для сложных проблем. Примеры включают убеждения о скрытии информации правительством или манипулированием исторических событий, таких как высадка на Луну была сфальсифицирована или что пандемия COVID-19 была заранее организована. Эти теории быстро распространяются через социальные сети и формируют сообщества, где мнения укрепляются.

Автор исследования Эдди Хармон-Джонс и его коллеги выделили три ключевых компонента, составляющих теории заговора: наличие влиятельной группы, их тайный сговор и участие в действиях, приносящих им выгоду за счет других. Эти теории могут варьироваться по степени злонамеренности, приписываемой данной группе. В одних случаях предполагаемые заговорщики не имеют злых намерений (например, ошибочно утверждая, что Земля плоская), тогда как в других они воспринимаются как имеющие злые умыслы, например, организующие убийство известной личности.

Авторы исследования утверждают, что анализ восприятия злых намерений заговорщиков играет ключевую роль в понимании теорий заговора. Они разделили эти теории на две группы — с низким и высоким злым умыслом — и провели два исследования для определения психологических характеристик, которые могут предсказать веру в каждую из категорий.

Цель первого исследования заключалась в создании и тестировании нового опросника, позволяющего различать теории заговора по уровню злой намеренности. В исследовании участвовали 112 взрослых, набранных через платформу Prolific, со средним возрастом 36 лет, 49% из них были женщины.

Участники прошли онлайн-опрос, в который вошла анкета, названная Опросником веры в злые теории заговора, а также оценки таких аспектов, как смирение (с помощью Брифовой шкалы смирения), интеллектуальное смирение (через Общую шкалу интеллектуального смирения), гнев (подшкала гнева в анкете об агрессии) и уровень удовлетворенности жизнью (Шкале удовлетворенности жизнью).

В исследовании респондентов опрашивали о 24 разных теориях заговора. Каждую теорию представили в двух вариантах: с низким уровнем злого умысла и с высоким. Участников разделили на две группы. Одна группа оценивала теории с высоким злым намерением и теории с низким, а другая — наоборот. Это помогло получить оценки для обеих версий каждой теории независимо от того, насколько злонамеренными они казались.

Во втором исследовании участвовали 165 граждан США, собранных через платформу Prolific. Средний возраст участников составил 39 лет, из них 49% были женщины. Участники заполнили обновленный опросник о вере в заговоры, а также использовали те же инструменты, что и в первом исследовании. Дополнительно они оценили, насколько злыми, по их мнению, были намерения заговорщиков в каждой теории.

Как и ожидалось, участники считали теории заговора с высоким уровнем зла более опасными, чем с низким. Они также с большей вероятностью верили в версии с низким уровнем зла, чем в версии с высоким уровнем. Те, кто чаще испытывал гнев и чем более агрессивно реагировал, чаще верили в оба типа теорий заговора. Более молодые участники также склонялись к вере в обе версии теорий, а люди с низким уровнем образования чаще верили в теории с высоким злым намерением.

Из всех факторов, которые были изучены, менталитет конспиролога оказался самым сильным в связи с верой в разные теории заговора. Менталитет конспиролога — это склонность людей верить в то, что важные события управляются скрытыми группами или людьми, даже если нет реальных доказательств. Люди, которые верят в менее злые теории, чаще также верят и в более опасные.

Исследования показали, что злые намерения играют серьезную роль в том, как люди воспринимают заговоры. Исследователи манипулировали представлениями о том, насколько злые намерения могут быть у заговорщиков. Выяснилось, что люди с высоким уровнем гнева более склонны верить в теории заговора, особенно когда речь идет о злодеях. Это расширяет знания о том, как формируются убеждения о заговорах.

Тем не менее, стоит отметить, что исследования проводились на относительно небольших онлайн-выборках. Чтобы получить более точные и полные результаты, нужно проводить исследования на больших и более разнообразных группах людей, чтобы лучше понять, как общество воспринимает эти темы.

То, как человек справляемся с гневом, влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования, свидетельствуют о том, что вспыльчивые люди, особенно те, кто сдерживает негативные эмоции, испытывают сердечно-сосудистые реакции на стресс, которые повышают риск развития сердечных заболеваний.