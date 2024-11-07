То, как человек справляемся с гневом, влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Physiology & Behavior, свидетельствуют о том, что вспыльчивые люди, особенно те, кто сдерживает негативные эмоции, испытывают сердечно-сосудистые реакции на стресс, которые повышают риск развития сердечных заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 669 участников исследования Midlife Development in the United States (MIDUS), которые проходили контролируемый стресс-тест, в ходе которого фиксировались артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Они изучили две специфические стороны гнева: темперамент (склонность испытывать неспровоцированный, спонтанный гнев) и реакцию (гнев, вызванный конкретными ситуациями, например несправедливым отношением или критикой). Кроме того, они определили, как каждый участник обычно выражает свою злость — подавляет, направляет вовне или контролирует эмоции.

Для имитации психологического стресса участники выполняли два задания, которые, как известно, вызывают стрессовые реакции — арифметическую задачу и задачу Струпа. Первая требовала от участников решения математических задач в условиях дефицита времени, а задача Струпа заключалась в определении цвета слова, названного другим цветом (например, слово «синий», написанное красными чернилами).

При этом оба задания выполнялись с помощью компьютера, который записывал ответы участников и регулировал сложность в зависимости от результатов, чтобы поддерживать постоянный уровень стресса. Во время выполнения заданий ученые непрерывно наблюдали за артериальным давлением участников и частотой сердечных сокращений. Кроме того, до и после выполнения заданий участники оценивали свой уровень стресса по шкале от 1 до 10.

Результаты исследования показали, что черты характера, связанные с гневом, и способы его выражения влияют на сердечно-сосудистые реакции. Люди, которые часто испытывали злость, как правило, демонстрировали «притупленную» реакцию, то есть частота сердечных сокращений и кровяное давление у них повышались меньше, чем ожидалось. Тем не менее, они сообщали, что испытывают больший стресс, несмотря на то, что их организм демонстрировал меньшую сердечно-сосудистую реакцию.

Интересно, что у тех, кто часто подавлял свой гнев, наблюдалось еще менее значительное повышение кровяного давления. Это говорит о том, что сдерживание негативных эмоций может еще больше ослабить сердечно-сосудистую реакцию.

Участники, которые испытывали гнев как реакцию на конкретные триггеры, такие как разочарование или несправедливость, по-разному реагировали в зависимости от того, как они выражали свой гнев. Те, кто открыто выражал или лишь пытался контролировать свой гнев, демонстрировали более низкую сердечно-сосудистую реактивность.

В то же время те, кто показал высокий уровень контроля над гневом, демонстрировали более сильную сердечно-сосудистую реакцию. У них повышалось кровяное давление и частота сердечных сокращений во время выполнения стрессовых заданий.

Такая контролируемая реакция предполагает, что здоровый способ управления гневом может привести к более «нормальной» сердечно-сосудистой реакции, что, по мнению некоторых исследователей, может быть полезно для здоровья сердца в долгосрочной перспективе. С другой стороны, притупленная сердечно-сосудистая реакция связана с потенциальными проблемами со здоровьем, включая отсутствие мотивации, психологические трудности и факторы образа жизни, которые могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя исследование проливает свет на то, как гнев может влиять на сердце, оно имеет некоторые ограничения. Стрессовые задания, использованные в эксперименте, такие как математические задачи и подбор слов по цвету, могут не полностью отражать реальные жизненные сценарии, которые обычно вызывают гнев, например, споры или несправедливое отношение.

Ученые провели исследование на основе данных жителей США и Тайваня, которое показало, что люди подавляют свои положительные эмоции реже, чем отрицательные. Однако именно подавление положительных эмоций было связано с более низким благополучием.