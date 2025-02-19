В Институте показателей и оценки здоровья (IHME) проанализировали ожидаемую продолжительность жизни в более чем 3 тыс. округов США с 2000 по 2019 год и выявило ее зависимость от образования. За этот период разрыв между наименее и наиболее образованными участниками исследования увеличился с 8 до 11 лет.

За 20 лет ожидаемая продолжительность жизни выпускников колледжей выросла на 2,5 года до 84,2 лет, заняв четвертое место в мире. У тех, кто не окончил среднюю школу, она оставалась на прежнем уровне — 73,5 года. Исследование показало, что разрыв в продолжительности жизни между наиболее и наименее образованными людьми со временем увеличился, с 8 лет в 2000 году до почти 11 лет в 2019 году.

«В США более формальное образование часто означает лучшие возможности трудоустройства, включая высокооплачиваемую работу с меньшими рисками для здоровья, — сказала старший автор исследования Лора Дуайер-Линдгрен. — Это ставит людей в более выгодное положение для построения здоровой жизни и, при необходимости, получения высококачественной медицинской помощи».

В совокупности продолжительность жизни варьировалась от 68,2 до 93,2 лет. Наиболее значительная разница (32,2 года) наблюдалась среди тех, кто не закончил среднюю школу, — от 57,9 до 90,1 лет. Наименьший разброс был у выпускников колледжей — от 75,2 до 93,9 лет (разница в 18,7 года).

Различия в продолжительности между группами населения и когортами с разным уровнем образования велики даже в глобальном масштабе. Например, если бы выпускники колледжей США были населением отдельной страны, то в 2019 году их ожидаемая продолжительность жизни заняла бы четвертое место (из 199 стран) в мире. Напротив, те, у кого нет диплома о среднем образовании, заняли бы 137-е место.

Географические различия были значительными как внутри, так и между уровнями образования. Округа на юго-востоке, части Аппалачей и части Южной Дакоты имели относительно низкую продолжительность жизни, особенно среди тех, кто не закончил среднюю школу.

Среди тех, кто имел высшее образование, некоторые округа в Огайо, Индиане, Иллинойсе, Миссури, Арканзасе, Небраске, Оклахоме, Луизиане, Алабаме, Теннесси, Кентукки и Флориде, а также в северной Аризоне имели относительно большое снижение.

Выпускники средних школ в Вирджинии и Каролине, а также в некоторых частях Техаса, Луизианы и Небраски также испытали заметное снижение по сравнению с большинством других округов. Для тех, у кого не было диплома средней школы, снижение продолжительности жизни было особенно заметным в Мичигане, Огайо, Индиане, Кентукки и Западной Вирджинии.

Однако в Калифорнии среди тех, кто не закончил среднюю школу, наблюдался большой рост продолжительности жизни, в то время как во многих других округах фиксировался спад. Это, по словам исследователей, может быть связано с большим количеством иммигрантов в штате. У них часто более высокая продолжительность жизни, чем у их соотечественников, родившихся в США.

Продолжительность жизни женщин в целом был выше, чем у мужчин. У женщин, не окончивших среднюю школу, она составила почти 72 года по стране, а у мужчин — почти 68 лет. Кроме того, разрыв между наименее образованными и наиболее образованными были больше и росли больше у мужчин, чем у женщин в течение всех 20 лет исследования.

Осенью 2024 года Владимир Путин выступил на III Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2024». В ходе выступления он обозначил одну из главных целей на предстоящие годы — это повышение продолжительности жизни россиян. «В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80+», — сказал он.