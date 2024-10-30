Владимир Путин выступил на III Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2024», который проходил в Москве 28–29 октября. В ходе выступления он обозначил одну из главных целей на предстоящие годы — это повышение продолжительности жизни россиян. «В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80+», — сказал он.

Помимо прочего, Путин отметил, что россияне должны иметь возможности и желание работать в солидном возрасте, быть наставниками и передавать опыт. Продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, заявил президент. Он также заявил о необходимости сократить разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин. «Нужно последовательно решать все эти проблемы», — подчеркнул глава государства.

Также было сказано о старте национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья» с 2025 года, которые, по словам Путина, комплексно задействуют ресурсы, «влияющие на народосбережение». Последнее, подчеркнул он, является «задачей номер один» в России.

«Основа здоровой нации — это здоровая семья в каждом поколении», — заявил Путин. Также в ходе своего выступления он отметил такие значимые темы, как укрепление и развитие системы здравоохранения, поддержка медицинской науки и технологий, в том числе исследований в области долголетия, профилактика заболеваний, оплата труда медицинских работников.

Согласно президентскому указу от июля 2020 года, продолжительность жизни россиян должна была составить 78 лет к 2024 году, однако после пандемии сроки достижения этой цели отодвинули до 2030 года.

В марте 2023 года Росстат зафиксировал рекордный рост этого показателя до 72,76 года против 70,1 года в 2021-м. В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался, что продолжительность жизни россиян составила 73,4 года. Позднее он заявил, что в Ингушетии, Москве и Дагестане она превысила 78 лет.

Ранее исследование, проведенное Центром политики и экономики здравоохранения Университета Южной Калифорнии имени Шеффера, показало, что продолжительность жизни и дальнейшее количество здоровых лет у сельских мужчин меньше по сравнению с мужчинами, живущими в городах.