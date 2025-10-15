Больше половины населения России сегодня старше 40 лет, а каждый третий — старше 55. Эти цифры превращают аудиторию «серебряного возраста» в один из ключевых драйверов медиарынка и электронной коммерции, рассказали в Mediascope на форуме Silver Age от «Одноклассников», посвященном соответствующей аудитории.

Несмотря на устойчивые стереотипы, поколение россиян от 40 лет и старше активно осваивает цифровые форматы. Так, уже 48% (почти половина) всей интернет-аудитории составляют пользователи старше 40 лет, а 21% (то есть каждый пятый) — старше 55. В 2025 году онлайн-активность этой группы выросла почти на четверть по сравнению с 2022-м: 76% россиян 55–69 лет и 39% старше 70 уже регулярно пользуются интернетом.

Телевидение при этом остается базовым каналом информации — старшие зрители проводят у экрана в среднем шесть с половиной часов в день, но все чаще параллельно используют смартфон или планшет. Более половины телепросмотра у аудитории 55+ проходит совместно с членами семьи — это отличает их от младших поколений, которые предпочитают смотреть ТВ в одиночестве или с друзьями.

Россияне от 55 до 69 лет половину времени в интернете сидят в социальных медиа, а пользователи 70+ даже больше половины — 55%. Пользователи старше 40 лет тратят большую часть своего времени в сети на социальные сети (48–55%), просмотр видео, игры и онлайн-шопинг.

Интернет стал не только площадкой для общения, но и зоной покупок. Более 70% пользователей 55–69 лет совершают онлайн-покупки, причем чаще выбирают Ozon, Wildberries и Avito, а также аптечные сервисы. Женщины старше 55 чаще всего ищут товары для дома, красоты и здоровья, мужчины — инструменты, электронику и товары для дачи.

На фоне демографического сдвига бизнес все активнее обращает внимание на аудиторию 50+: компании уже запускают продукты и сервисы для зрелых клиентов: от образовательных платформ и телемедицины до «умных» гаджетов, адаптированных под особенности зрения и моторики.

Для медиарынка этот тренд означает рост спроса на «умное» телевидение, локальные Telegram-каналы и контент с простым интерфейсом. Старшие пользователи не собираются отказываться от технологий — им лишь нужно, чтобы они были понятны и полезны.