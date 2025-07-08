Короткие видео изменяют не только внимание, но и работу мозга. Новое исследование показало: у пользователей TikTok и Reels снижается чувствительность к потерям и возрастает склонность к импульсивным решениям. Это может быть связано с нарушением баланса между системами самоконтроля и поощрения — и это уже влияет на то, как мы думаем, выбираем и действуем.

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Новое исследование нейровизуализации, опубликованное в NeuroImage, показало, что люди с симптомами зависимости от платформ с короткими видео, таких как TikTok, реже боятся проиграть и чаще делают рискованные выборы. Это связано с отличающейся активацией мозга — в первую очередь, в областях, отвечающих за оценку наград и контроль поведения.

Исследователи обнаружили: чем сильнее проявляется зависимость от коротких видео, тем слабее выражено так называемое «неприятие потерь» — психологическая склонность придавать большее значение потерям, чем равнозначным выигрышам. Это качество обычно защищает от рискованных решений. Его снижение наблюдается у людей с зависимостью от азартных игр, алкоголя и наркотиков. Теперь выяснилось: аналогичные нейронные паттерны проявляются и у пользователей Reels и Shorts.

От нейросетей к поведенческим паттернам: что показали сканеры мозга

В исследовании приняли участие 36 студентов (18–24 года), прошедших анкету на симптомы зависимости от коротких видео. Во время фМРТ-сканирования они выполняли задания на принятие финансовых решений, моделируя азартные ситуации с гипотетическими выигрышами и потерями.

С помощью математической модели — диффузии дрейфа (DDM) — ученые рассчитали, как быстро участники принимали решения, насколько тщательно они их обдумывали и как реагировали на потенциальные убытки.

Результаты показали:

люди с высокой зависимостью от коротких видео принимали более быстрые и импульсивные решения;

их неприятие потерь было ниже — то есть финансовые риски их сдерживали меньше;

в их мозге наблюдалась пониженная активность предклинья (зона, связанная с саморефлексией и когнитивным контролем);

при этом возрастала активность в мозжечке и сенсомоторных участках, отвечающих за быструю реакцию.

Что это значит: нейронаука, привычки и цифровая зависимость

Эти данные говорят о том, что системы мгновенного вознаграждения, встроенные в короткие видео, могут влиять на работу мозга и снижать способность оценивать долгосрочные последствия. Мы становимся менее чувствительными к потерям, что делает поведение менее рациональным.

«Платформы с короткими видео — глобальная угроза психическому здоровью. Они ухудшают внимание, сон и увеличивают риск депрессии. Мы впервые показали, как именно это связано с принятием решений и нейронными механизмами», — сказал профессор Цян Ван из Тяньцзиньского педагогического университета.

Тонкая грань между развлечением и риском

Хотя исследование не позволяет однозначно сказать, что именно видеоконтент вызывает изменения в мозге, оно дает повод для беспокойства. Возможно, люди с определенным типом мышления и нейронной архитектурой уязвимы к подобным платформам. Однако не исключено, что само использование таких сервисов приводит к перестройке когнитивных стратегий.

Ученые призывают к более масштабным исследованиям, чтобы отследить долгосрочные последствия цифровой зависимости и выработать стратегии поведенческой терапии или когнитивной тренировки, способные компенсировать негативный эффект.