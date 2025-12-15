Зарубежный бизнес массово заинтересовался российским искусственным интеллектом. Согласно исследованию WMT AI, проведенному в рамках первой Всемирной выставки ИИ в Макао, 70% международных компаний готовы внедрять российские технологии у себя, пишет CNews.

Их главное условие — возможность «попробовать перед покупкой», то есть протестировать решения в деле. Любопытно, что каждый пятый респондент уже полностью доверяет нашим разработчикам, хотя есть и 10% скептиков, которые вообще не видят смысла в иностранном ИИ.

Исследование охватило компании из IT, промышленности, образования и здравоохранения, большинство из которых — малый и средний бизнес. Несмотря на высокий интерес, у потенциальных клиентов есть обоснованные опасения. Почти треть компаний видит главный риск в сложностях интеграции российского ИИ с их западным программным обеспечением.

Других беспокоит надежность данных и возможные утечки. При этом две трети опрошенных уже активно используют ИИ в работе, в основном для аналитики, автоматизации документооборота и маркетинга в соцсетях.

Эксперты отмечают, что российский ИИ перешел из стадии экспериментов в инструмент массового применения. Однако для завоевания международного рынка нашим разработчикам важно создавать не просто аналоги зарубежных продуктов, а гибкие, адаптивные платформы, которые смогут легко встраиваться в глобальные бизнес-процессы.