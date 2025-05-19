Согласно исследованию Института Гайдара, опубликованному в «Вестнике Института экономики РАН», устойчивость номинальных зарплат к снижению в условиях экономического спада существенно ограничивает эффективность денежно-кредитной политики Банка России. В то же время фискальные меры в подобных обстоятельствах демонстрируют более выраженный эффект.

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Аналитики использовали модифицированную версию динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE), применяемой ЦБ, дополнив ее параметром асимметричной жесткости заработных плат. Это явление объясняется нежеланием работодателей снижать оплату труда из-за риска потери ценных кадров и ухудшения трудовой мотивации.

Моделирование показало, что при негативном внешнем шоке, таком как падение экспортных цен на 30%, экономический спад оказывается более глубоким — 2,7% против 2,2% в сценарии с гибкими зарплатами. Одновременно усиливается инфляционное давление (5,6% против 4,9%), а потребление домохозяйств сокращается более значительно (8,6% против 8,4%). Рост реальных процентных ставок создает дополнительную нагрузку на экономическую активность.

Фискальная политика в таких условиях демонстрирует повышенную эффективность благодаря увеличению мультипликатора государственных расходов минимум на 0,15. Бюджетные вливания частично компенсируют потери экспортного сектора, возникающие из-за невозможности снизить трудовые издержки.

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Авторы исследования обращают внимание на формирование замкнутого цикла: высокие издержки компаний провоцируют рост цен, что вынуждает ЦБ повышать ставку. Это приводит к укреплению рубля, снижению спроса на продукцию и сокращению производства. При этом традиционный механизм денежно-кредитного регулирования через процентную ставку теряет значительную часть своей действенности.

Хотя исследование не содержит конкретных рекомендаций для регулятора, его результаты имеют важное значение для разработки антикризисных мер, особенно в условиях текущих внешнеэкономических вызовов и необходимости поддержания макроэкономической стабильности. Полученные данные подчеркивают необходимость учета особенностей российского рынка труда при формировании экономической политики.