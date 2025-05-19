Исследование: не снижающиеся зарплаты ограничивают эффективность политики ЦБ
Согласно исследованию Института Гайдара, опубликованному в «Вестнике Института экономики РАН», устойчивость номинальных зарплат к снижению в условиях экономического спада существенно ограничивает эффективность денежно-кредитной политики Банка России. В то же время фискальные меры в подобных обстоятельствах демонстрируют более выраженный эффект.
Аналитики использовали модифицированную версию динамической стохастической модели общего равновесия (DSGE), применяемой ЦБ, дополнив ее параметром асимметричной жесткости заработных плат. Это явление объясняется нежеланием работодателей снижать оплату труда из-за риска потери ценных кадров и ухудшения трудовой мотивации.
Моделирование показало, что при негативном внешнем шоке, таком как падение экспортных цен на 30%, экономический спад оказывается более глубоким — 2,7% против 2,2% в сценарии с гибкими зарплатами. Одновременно усиливается инфляционное давление (5,6% против 4,9%), а потребление домохозяйств сокращается более значительно (8,6% против 8,4%). Рост реальных процентных ставок создает дополнительную нагрузку на экономическую активность.
Фискальная политика в таких условиях демонстрирует повышенную эффективность благодаря увеличению мультипликатора государственных расходов минимум на 0,15. Бюджетные вливания частично компенсируют потери экспортного сектора, возникающие из-за невозможности снизить трудовые издержки.
Авторы исследования обращают внимание на формирование замкнутого цикла: высокие издержки компаний провоцируют рост цен, что вынуждает ЦБ повышать ставку. Это приводит к укреплению рубля, снижению спроса на продукцию и сокращению производства. При этом традиционный механизм денежно-кредитного регулирования через процентную ставку теряет значительную часть своей действенности.
Хотя исследование не содержит конкретных рекомендаций для регулятора, его результаты имеют важное значение для разработки антикризисных мер, особенно в условиях текущих внешнеэкономических вызовов и необходимости поддержания макроэкономической стабильности. Полученные данные подчеркивают необходимость учета особенностей российского рынка труда при формировании экономической политики.