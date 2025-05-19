Рост сберегательной модели поведения потребителей и замедление розничного товарооборота привели к снижению нагрузки на логистическую отрасль. После двух лет активного роста спрос на складской персонал сократился на 15% в годовом исчислении, что может замедлить увеличение зарплат и сделать отрасль менее привлекательной для части соискателей.

Фото: Freepik

В апреле-мае 2025 года количество вакансий в транспортно-логистической отрасли сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным SuperJob и Ozon. Это более значительное падение, чем в целом по рынку труда, где оно составило 11%. По информации HeadHunter, в секторе транспорта и логистики было опубликовано 130 тыс. вакансий — на 28% меньше, чем годом ранее.

Наиболее заметное сокращение спроса на логистических работников зафиксировано в Ставропольском крае и Свердловской области (19%), Саратовской области (17%), а также в Ленинградской, Новосибирской и Нижегородской областях (16%). В Москве и Подмосковье падение составило 14% и 8% соответственно, в Санкт-Петербурге — 8%.

Параллельно с сокращением вакансий наблюдается увеличение количества резюме. В транспортно-логистической отрасли их число выросло на 12% (против 2% в целом по рынку). Наибольший рост активности соискателей зафиксирован в Краснодарском крае (18%), Татарстане (15%), а также Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях (14%).

Эксперты связывают текущую ситуацию с общим замедлением экономического роста и переходом потребителей к сберегательной модели. По данным Росстата, оборот розничной торговли в I квартале 2025 года вырос лишь на 3,2% против 10,5% годом ранее.

Прочитайте также Вознаграждение топ-менеджеров девелоперских компаний выросло на фоне кризиса рынка недвижимости в России

Особенно заметно снизили активность крупнейшие работодатели сектора — маркетплейсы. Их доля в сделках по аренде и покупке складских помещений упала с 47% в 2024 году до 11% в 2025-м.

Большинство сокращающихся вакансий приходится на неквалифицированные позиции: грузчиков, комплектовщиков, кладовщиков. Спрос на водителей также снизился на 1% из-за сокращения автомобильных перевозок.

После двух лет перегрева рынок логистического труда начал охлаждаться. Компании в основном закрыли кадровые потребности, а большинство соискателей нашли работу. Это уже привело к замедлению роста зарплат и оттоку части работников (например, водителей) в другие сектора.

Однако эксперты не исключают сезонного роста вакансий в августе-сентябре, что может временно улучшить ситуацию на рынке труда логистической отрасли.