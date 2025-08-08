Аналитики констатируют рост числа юридических лиц (+17,7 тыс.), зарегистрированных в России, — такое произошло впервые за девять лет. Однако это стало возможным не из-за новых регистраций, а за счет уменьшения количества закрытых компаний. В НИУ ВШЭ также отметили, что количество регионов с ростом числа организаций увеличилось вдвое, и назвали самые быстро развивающиеся отрасли в Москве и других субъектах.

По данным исследования, в 2024 году в стране продолжилось сокращение числа новых компаний — зарегистрировано 219 тыс., это минимум с 2015 года. При этом общее количество юрлиц выросло, так как закрылось меньше организаций — 201,3 тыс. Замедление связано с повышением ключевой ставки, сильнее всего это ударило по строительству.

Кроме того, стало больше организаций в 35 субъектах России, что вдвое превышает результат 2022 года. Москва лидирует по количеству зарегистрированных российских организаций. Среди лидеров Московская (+1,1 тыс.) и Ленинградская (+1,0 тыс.) области, а также Республика Дагестан (+0,9 тыс.). В топ-3 наиболее динамичных отраслей этих регионов вошли торговля и строительство.

Отдельно аналитики выделили высокотехнологичный и наукоемкий бизнес — он показал рост числа компаний. Больше всего новых фирм появилось в ремонте и производстве машин и оборудования, химпроме, разработке ПО, инженерии и бухгалтерии. Половина таких организаций находится в пяти регионах, а треть — в Москве.

«Несмотря на положительное значение прироста числа новых компаний, мы видим тенденции сокращения числа как вновь созданных, так и ликвидированных юридических лиц. Сегодня мы оказались в стабильной ситуации практического равенства числа созданных и ликвидируемых организаций», — рассказал Евгений Куценко, ведущий научный сотрудник института.