Традиционный образ Нового года как семейного торжества сохраняется — 41% россиян ассоциируют праздник с встречей с близкими, а 37% ценят его волшебную атмосферу. Однако результаты опроса Ventra Go! показывают, что для значительной части населения праздничные дни становятся временем дополнительного заработка, пишет «Газета. Ru».

Freepik

В этом году 34% опрошенных планируют подрабатывать в новогодний период, что превышает показатель прошлого года (26%). Еще 34% респондентов не исключают такой необходимости, хотя изначально не планировали работать.

Среди тех, кто готов к дополнительной занятости, 44% будут совмещать подработку с основной работой, 36% — подрабатывать на своем основном месте, а 20% посвятят все время исключительно дополнительному заработку.

Наиболее привлекательными для праздничной подработки сферами россияне считают курьерские услуги и сбор заказов (40%), работу аниматорами (33%), а также занятость в ретейле (18%) и общепите (9%). Половина планирующих подрабатывать рассчитывает заработать более 50 тыс. руб. за две праздничные недели.

Большинство готово тратить на подработку до 8 часов в день (64%), треть опрошенных — до 4 часов (30%). Основными мотивами называются повышенная оплата труда (43%), желание провести время с пользой (21%), необходимость заработать на подарки близким (20%) и профессиональная специфика, требующая работы в праздники (16%).

Самые популярные варианты занятости включают работу сборщиком заказов (26%), таксистом (18%), курьером (17%) и работником торгового зала (12%). Примечательно, что 76% сотрудников сферы ретейла и доставки планируют подрабатывать на текущем месте, тогда как представители туризма (15%), сферы услуг (14%) и медиа (11%) рассматривают возможность временной работы в этих же отраслях.

Новогодние желания россиян демонстрируют устойчивые приоритеты: 33% надеются на финансовую стабильность, 26% хотят меньше работать, 17% считают самым важным здоровье близких, 13% стремятся к личным целям, а 12% — к поиску своего призвания. Опрос проводился среди 1,2 тысячи россиян.