Исследование, опубликованное в Journal of Personality, выявило, что негативный опыт социальной изоляции в раннем возрасте усиливает чувство одиночества. Это, в свою очередь, может способствовать появлению таких черт характера, как макиавеллизм, психопатия и нарциссизм. Такие качества, известные как «темная триада», обычно связаны с манипулятивным поведением, импульсивностью и завышенной самооценкой.

Исследователи пытались понять, как факторы окружающей среды, особенно социальное отторжение, влияют на развитие личности. Ранее внимание ученых было сосредоточено в основном на генетических и биологических аспектах формирования личностных характеристик, включая «темную триаду». Хотя генетические факторы, безусловно, играют значительную роль в формировании личности, новое исследование нацелено на выявление влияния внешних факторов, таких как социальная изоляция.

Подростковый возраст считается критическим этапом в формировании личности, когда личные качества еще достаточно гибкие. Поскольку социальная изоляция является частым источником стресса на этом этапе, исследователи предположили, что она может способствовать появлению «темной триады», где одиночество становится основным психологическим звеном в этом процессе.

Автор исследования Цзюньвэй Пу из Университета Янцзы отметил, что изначально они были заинтересованы наблюдениями за подростками в реальной жизни. Исследователи заметили, что у некоторых молодых людей в подростковом возрасте происходят значительные изменения в характере, однако причины этих изменений оставались непонятными. Это побудило их выдвинуть гипотезу о том, что личный опыт и влияние окружающей среды могут играть ключевую роль в этом процессе развития. В связи с этим главной целью исследования стало выявление путей, которые помогут лучше понять формирование определенных черт, особенно связанных с так называемой «темной триадой».

В исследовании приняли участие 294 подростка в возрасте от 15 до 18 лет, обучающиеся в государственных школах города Цзинчжоу в Китае. Участники заполнили анкеты, в которых делились своим опытом социального игнорирования, уровнем одиночества и склонности к чертам «темной триады» в три разных временных периода: октябрь 2022 года, апрель 2023 года и декабрь 2023 года. В ходе исследования 230 участников завершили участие до окончательного сбора данных, в то время как 64 подростка выбыли по различным причинам, включая переезд или добровольный отказ. Для анализа влияния социальной изоляции в более ранние периоды на уровень одиночества и проявления черт «темной триады» в более поздние моменты использовались статистические модели.

Результаты исследования показали, что презрение со стороны социального общества, может способствовать развитию черт «темной триады», но происходит это не напрямую, а через чувство одиночества. Подростки, которые испытывали изоляцию в начале исследования, чаще сообщали о том, что чувствовали себя одинокими во время второго этапа. А те, кто чувствовал себя более одиноким на этом этапе, к третьему этапу начали проявлять больше черт, связанных с «темной триадой».

Это исследование показало, что отвержение или игнорирование со стороны сверстников приводит к ощущению социальной изоляции, что может побуждать людей развивать определенные черты, помогающие им адаптироваться во враждебной обстановке. Ученые не нашли прямой связи между социальным исключением и чертами «темной триады», что подтверждает идею о том, что одиночество играет роль «промежуточного звена» в этой взаимосвязи.

«У тех, кто вызывает ненависть, часто есть сторона, вызывающая сожаление, а у тех, кого можно пожалеть, также может быть сторона, вызывающая презрение, — отметил Пу. — Это согласуется с выводом о том, что неадаптивные черты личности могут формироваться под влиянием прошлого опыта и окружающей среды».

Когда исследователи рассматривали конкретные черты «темной триады», они увидели некоторые особенности. Например, макиавеллизм, который характеризуется манипуляциями и стратегическим мышлением, оказался связан с ранним социальным отстранением, но его развитие не так сильно зависело от одиночества, как другие черты. Психопатия, в свою очередь, которая проявляется импульсивностью и отсутствием эмпатии, оказалась более тесно связана с чувством одиночества.

Исследование выявило связь между нарциссическими чертами, проявляющимися в завышенной самооценке, и ранним одиночеством, однако эта связь не сохранялась со временем. Эти результаты указывают на то, что хотя одиночество и играет определенную роль в формировании черт, относящихся к «темной триаде» личности, каждая из этих черт может по-разному реагировать на социальный опыт.

Как отметил Пу, результаты данного исследования могут углубить понимание механизмов, лежащих в основе формирования этой структуры личности, что, в свою очередь, может помочь в профилактике дезадаптивного развития среди подростков. Также важно отметить, что при оценке других людей необходимо учитывать нюансы. Глубокое понимание личной истории и жизненного опыта человека поможет лучше разобраться в его поведении и чертах характера.

Как и любое другое исследование, эта работа имеет свои ограничения. Выборка была сформирована в определенном культурном и образовательном контексте Китая, это предполагает, что полученные результаты могут не соответствовать с другими группам населения. И хотя исследование следило за участниками в течение определенного периода, причинно-следственная связь между социальным отстранением и чертами «темной триады» не была установлена.

Необходимо учитывать и другие факторы, такие как уже существующие личностные особенности или дополнительные социальные стрессоры, которые также могли повлиять на выявленные закономерности. Кроме того, опросы, проводимые на основе самоотчетов допускают возможность предвзятости участников по отношению к собственным впечатлениям и их описаниям.

В будущих исследованиях можно было бы провести анализ защитных факторов, таких как поддержка со стороны родителей и крепкие дружеские отношения, чтобы выяснить, могут ли они смягчить негативные последствия социального отстранения на формирование личности. Также стоит рассмотреть возможность проведения экспериментальных исследований, которые помогут установить причинно-следственные связи, тестируя, способны ли целенаправленные вмешательства, например, программы социальной интеграции, предотвратить развитие черт «темной триады».

«Основываясь на нашей предыдущей работе, мы стремимся усовершенствовать существующие концепции развития личности, — отметил Пу. — В частности, мы хотим исследовать, как различные социальные контексты влияют на появление и развитие конкретных черт характера».

Ранее исследование выявило, что переживание трудных событий в детстве, таких как насилие или пренебрежение, было связано с более высокой вероятностью развития нежелательных черт личности в более позднем возрасте, включая тенденции к причинению вреда другим. Однако, позитивный детский опыт, такой как наличие поддерживающих воспитателей и чувство связи в школе, может уменьшить влияние этих негативных переживаний на определенные вредные черты.