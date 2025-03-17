Переживание трудных событий в детстве, таких как насилие или пренебрежение, было связано с более высокой вероятностью развития нежелательных черт личности в более позднем возрасте, включая тенденции к причинению вреда другим. Новое исследование предполагает, что позитивный детский опыт, такой как наличие поддерживающих воспитателей и чувство связи в школе, может уменьшить влияние этих негативных переживаний на определенные вредные черты.

Позитивный опыт, как отмечают исследователи, по-видимому, обеспечивает некоторую защиту от развития психопатических и садистских черт. Исследователи также отмечают, что этот защитный эффект ограничен, когда человек сталкивается со множеством невзгод в ранние годы.

Авторы нового исследования стремились узнать больше о «Темной тетраде», группе из четырех черт личности, которые часто приводят к негативным социальным последствиям.

Эти черты включают:

психопатию: бессердечие и пренебрежение к другим;

нарциссизм: завышенное чувство собственного достоинства;

макиавеллизм, который фокусируется на стратегическом манипулировании и эмоциональной отстраненности;

садизм: получение удовольствия от страданий других.

Исследователям стало интересно изучать эти черты вместе, поскольку они разделяют такие черты, как бессердечие, эксплуатация и пренебрежение к эмпатии, хотя каждая из них имеет уникальные характеристики.

Мотивацией для этого исследования послужили наблюдения, что неблагоприятный детский опыт, такой как насилие, пренебрежение или семейная дисфункция, часто предсказывает развитие проблемных черт личности. В то же время, относительно мало было известно о том, как положительный детский опыт может уменьшить влияние этих стрессовых событий.

«Существует множество доказательств того, что неблагоприятные обстоятельства, такие как нехватка еды, нестабильное жилье, недостаток или переизбыток родительской любви и вложений, физическое и эмоциональное насилие и пренебрежение, могут привести к целому ряду негативных последствий во взрослой жизни», — говорит автор исследования Джейкоб Дай, старший научный сотрудник Института глобального здравоохранения имени Джорджа.

По его словам, одним из хорошо документированных последствий детских невзгод является увеличение распространенности отклонений личности, таких как психопатия, нарциссизм, макиавеллизм и садизм. Однако недавние исследования показывают, что позитивный детский опыт может смягчить эти и другие негативные последствия детских невзгод во взрослом возрасте, действуя как своего рода защитный фактор.

«Учитывая прочно установленную связь между детскими невзгодами и отклонениями личности, нам было интересно узнать, какую роль играет позитивный детский опыт в смягчении этих отношений», — добавил Дай.

Для проведения своего исследования ученые собрали данные 931 взрослого человека разного возраста и пола, проживавших в разных странах, включая Австралию, США и Великобританию. Участникам было предложено заполнить несколько анкет онлайн.

Одна измеряла опыт детских невзгод, включая формы насилия, пренебрежения или бытовых дисфункций. Другая — спрашивала участников о хорошем опыте в детстве, например, о поддержке стабильной семьи или наличии хотя бы одного близкого друга.

Дополнительные опросники измеряли психопатию, садизм, нарциссизм и макиавеллизм во взрослом возрасте. Исследователи использовали статистические методы, которые позволили им изучить связь между невзгодами в раннем возрасте и этими чертами, принимая во внимание также роль позитивного детского опыта и контролируя демографические факторы, такие как возраст и пол.

Результаты показали, что когда участники сообщали о большем количестве невзгод в детстве, они, как правило, имели более высокие баллы по показателям психопатии, садизма и нарциссизма. Негативные события, такие как насилие в семье или серьезное пренебрежение, могут способствовать развитию вредного или бессердечного поведения в дальнейшем.

Между тем, большее количество позитивного опыта в раннем возрасте было связано с более низкими уровнями психопатии, садизма и макиавеллизма, но было связано с более высокими уровнями нарциссизма. Эта деталь может отражать часть нарциссизма, которая включает в себя сильную самооценку и чувство исключительности, которые иногда могут поощряться поддерживающей средой.

«Невзгоды в детстве были предиктором развития грандиозных нарциссических черт во взрослом возрасте, — сказал Дай. — Однако, как и в некоторых предыдущих исследованиях, мы также обнаружили, что переживание высокого уровня позитивного опыта в детстве было предиктором наличия более высоких нарциссических черт».

Он утверждает, что дети, которые испытывают слишком много невзгод или слишком много позитивного внимания, имеют повышенный риск развития стилей личности во взрослом возрасте, которые связаны с нарциссизмом. По его словам, негативный и позитивный детский опыт не взаимодействовали, чтобы изменить уровни нарциссических черт во взрослом возрасте, по-видимому, выступая в качестве независимых предикторов.

Исследователи заявляют, что ключевым открытием стало то, что позитивный ранний опыт, по-видимому, снижал влияние детских невзгод на психопатию и садизм только тогда, когда невзгоды были умеренными или слабыми. Другими словами, поддерживающее воспитание действовало как буфер для людей, которые не страдали от чрезвычайно сильных невзгод, снижая вероятность того, что у них разовьются черты, связанные с бессердечием или деструктивностью.

При этом у тех, кто испытывал серьезные и частые невзгоды, позитивный опыт не уменьшал эти черты. Это означает, что в очень суровых условиях детства благотворного эффекта поддержки или тепла могло быть недостаточно, чтобы компенсировать интенсивность негативных событий.

«Хотя детские невзгоды являются важным предиктором нежелательных результатов взрослой личности, в некоторых случаях наличие большого количества положительного опыта может уменьшить влияние этих невзгод, — пояснил Дай. — В случае психопатических черт и садистских черт, которые связаны с большей вероятностью причинения вреда другим, когда люди испытывали множественные и/или частые детские невзгоды, у них эти они были выражены выше, независимо от их положительного детского опыта».

«Однако, когда люди испытывали меньше невзгод, большее количество позитивного детского опыта приводило к более низкому уровню психопатических и садистских черт. Это говорит о том, что позитивный детский опыт может оказывать защитное влияние, снижая вероятность развития черт, которые делают людей более черствыми, вредными и асоциальными», — добавил он.

Одним из ограничений этого исследования является то, что оно опиралось на самоотчеты о событиях детства, а воспоминания могут формироваться текущим психическим состоянием человека. Поскольку люди с высокой степенью психопатии или другими темными чертами могут вспоминать свои ранние годы иначе, чем другие, это может повлиять на прочность найденных связей.

Будущие исследования могли бы следить за людьми в течение долгого времени, чтобы выяснить, предсказывают ли негативные или позитивные события детства эти темные черты личности более непосредственно. Также может быть полезным включить внешние отчеты или стандартизированные клинические оценки, поскольку это могло бы подтвердить, насколько тяжелым или поддерживающим было детство человека на самом деле.

«Как и в случае с большинством исследований в этой области, нам нужно быть осторожными и помнить, что мы просим взрослых рассказать об их детском опыте. Мы знаем, что воспоминания предвзяты во многих отношениях и что индивидуальные различия в психологии людей будут влиять на воспоминания, которые они формируют и вспоминают», — отметил Дай.

По его словам, исследователям в таких ситуациях также необходимо быть осторожными, интерпретируя самоотчетные черты личности людей, выросших в обществах, где эти черты (например, нарциссизм) социально стигматизированы. «Проще говоря, существует реальное социальное давление, заставляющее скрывать эти черты от окружающих», — добавил он.

Основная цель этого исследования — создать более ясную картину того, как детство формирует благополучие взрослых, особенно в контексте черт, которые могут привести к негативному поведению или отношениям. Это направление работы может информировать программы, которые способствуют ранней поддержке, укрепляют семейные связи и уменьшают невзгоды детства, где это возможно.

«Важно понимать, как детский опыт людей, как хороший, так и плохой, влияет на их способность стать здоровыми, функциональными взрослыми, — сказал Дай. — Похоже, что этот детский опыт оказывает влияние на всю жизнь, поэтому в наших интересах улучшить детство каждого человека и, соответственно, улучшить его здоровье и благополучие на протяжении всей жизни».

Стресс и насилие может оставить следы в генетическом коде, некоторые из которых могут даже передаваться детям. Ранее исследование показало, как биологическое воздействие травмы на мать сохраняется еще долгое время после того, как сами акты насилия прошли.