Психологи выяснили, что удовлетворенность финансами связана с лучшим психическим, физическим и эмоциональным благополучием, независимо от размера дохода. Однако при прогнозировании изменений в самочувствии с течением времени более важную роль играет именно доход.

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Исследование, опубликованное в журнале Journal of Personality and Social Psychology, предполагает, что субъективное отношение к деньгам и объективный уровень дохода по-разному влияют на самочувствие.

Старший преподаватель Сингапурского университета социальных наук Винсент Ю. С. О провел исследование, чтобы лучше понять, как деньги — как с точки зрения того, что люди зарабатывают, так и того, как они относятся к своим финансам, — связаны с общим благополучием. Хотя часто говорят, что «за деньги счастье не купишь», связь между финансовым положением и удовлетворенностью жизнью уже давно является предметом споров.

Для своего исследования О проанализировал три больших продольных набора данных из США и Южной Кореи, которые в совокупности отслеживали более 7,6 тыс. человек в течение определенного периода времени.

За участниками наблюдали в течение нескольких лет, в разные моменты времени оценивая доход, финансовую удовлетворенность и 22 показателя благополучия. К ним относятся эмоциональное состояние, физическое и психическое здоровье, удовлетворенность жизнью, социальные отношения и чувство цели.

Доход измерялся с помощью данных о годовом заработке. Финансовая удовлетворенность измерялась с помощью простых вопросов, в которых участникам предлагалось оценить, насколько они удовлетворены своим финансовым положением. Благосостояние оценивалось с помощью ряда вопросов, например, насколько люди удовлетворены своей жизнью, а также как они оценивают свое физическое и психическое здоровье.

Исследователи применили статистические методы, называемые латентным моделированием роста и метаанализом, чтобы проследить как начальные уровни, так и изменения этих переменных с течением времени.

Результаты показали, что финансовая удовлетворенность в начале исследования была тесно связана с более высоким уровнем благополучия почти во всех сферах. Люди, которые хорошо относились к своим финансам, как правило, также были более удовлетворены жизнью, здоровее, менее подавлены и более позитивны в целом.

Напротив, начальные уровни дохода не были надежно связаны с начальными уровнями благополучия. Более того, в некоторых случаях высокий доход соотносился с более низким уровнем благополучия после учета финансовой удовлетворенности.

При рассмотрении долгосрочных изменений выяснилось, что более высокий начальный доход связан с более позитивными изменениями благосостояния: такие люди с большей вероятностью испытают улучшение или меньшее снижение эмоционального здоровья и удовлетворенности жизнью. Финансовая удовлетворенность, в свою очередь, не предсказывает долгосрочного улучшения благосостояния, хотя и сильно влияет на текущее самочувствие.

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«Главный вывод заключается в том, что не существует единого ответа на вопрос, можно ли купить счастье за деньги или следует довольствоваться тем, что имеешь, — сказал О. — Деньги имеют значение, поскольку люди с более высоким доходом с большей вероятностью будут иметь лучшее будущее благополучие, но в то же время субъективное удовлетворение своими финансами играет гораздо большую объяснительную роль в текущем благополучии, чем то, сколько человек зарабатывает».