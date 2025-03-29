Аналитики финтех-компании ЮMoney выяснили, сколько россияне тратят на медицинские услуги и товары для спорта. Оказалось, что с 1 по 15 марта 2025 года число покупок спортивного питания и БАДов выросло на 45% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Еще сильнее увеличилось количество обращений за медицинскими услугами — в два раза. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что с 1 по 15 марта 2025 года россияне обращались в медицинские учреждения в два раза чаще, чем годом ранее. Оборот клиник также увеличился в два раза.

При этом их средний чек почти не изменился и составил 6 226 руб. (-3%). По мнению экспертов, рост обращений может быть связан с тем, что россияне стали чаще проходить обследования.

Также эксперты отметили, что в этом году жители России стали активнее покупать спортивное питание и БАДы. Так, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок в этой категории выросло на 45% относительно того же периода прошлого года. Оборот платежей стал на 54% больше, а средний чек достиг 7 739 руб. (+6%).

По данным аналитиков, также увеличились и затраты россиян на товары для спорта и спортивную одежду. Количество таких покупок по сравнению с мартом прошлого года выросло на 20% и 34% соответственно.

Оборот в категории спортивных и туристических товаров увеличился на 25%, а средний чек — на 4%. Таким образом его стоимость выросла до 12 106 руб. Оборот магазинов одежды для активного отдыха и спорта стал на 47% выше, а средний чек достиг 11 535 руб. (+10%).

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова заключила, что этой весной россияне стали больше тратить на спорт и здоровье, поддерживая разные полезные привычки — от регулярных медицинских осмотров до здорового питания.

По словам эксперта, рост среднего чека в соответствующих категориях товаров и услуг указывает на то, что люди готовы инвестировать в собственное здоровье и физическую форму.