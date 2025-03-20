Исследования показали, что у людей в возрасте от 48 до 70 лет, которые придерживались здорового питания и имели низкое соотношение объема талии к объему бедер, наблюдалась более крепкая нейронная связь и высокий уровень когнитивных способностей. Это подчеркивает, что изменения в образе жизни в среднем возрасте могут снизить риск развития деменции.

Нездоровые пищевые привычки и ожирение уже давно ассоциируются с хроническими заболеваниями, такими как диабет и сердечно-сосудистые болезни сердца, которые, в свою очередь, являются известными факторами риска развития деменции. Хотя в предыдущих исследованиях изучалось, как конкретные питательные вещества влияют на работу мозга, лишь в нескольких работах изучалось долгосрочное влияние общего качества питания и абдоминального жира на функции мозга. Гиппокамп, отвечающий за память, особенно подвержен изменениям образа жизни, однако информация о его связях с другими частями мозга остается ограниченной.

Основной целью работы было выяснить, как качество питания и соотношение объема талии к бедрам в среднем возрасте, а также изменения этих факторов с течением времени, влияют на структуру мозга, его функции и когнитивные способности в пожилом возрасте.

Автор исследования Дарья Э. А. Дженсен, научный сотрудник Университетского медицинского центра Лейпцига и Института когнитивных наук и нейробиологии человека Общества Макса Планка, подчеркивает, что в условиях глобальной пандемии ожирения, затрагивающей около 43% взрослых и 20% детей по всему миру, становится критически важным улучшение метаболического здоровья и качества питания в среднем возрасте.

Дженсен указывает на то, что данные выводы согласуются с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, где сбалансированное питание и адекватное управление весом рассматриваются в качестве ключевых стратегий профилактики деменции. Полученные результаты направлены на устранение недостатков в ранее проведенных исследованиях, которое служит индикатором наличия абдоминального жира.

Исследователи использовали данные, собранные в рамках исследования Whitehall II, представляющего собой долгосрочный проект, начавшийся в 1985 году, который изучал здоровье британских госслужащих. В ходе исследования обхват талии и бедер участников измерялся в пяти разных точках на протяжении 21 года, а качество их питания оценивалось с использованием проверенного опросника. В проекте участвовали 664 человека, данные которых были использованы для анализа соотношения обхвата талии и бедер, и 512 человек для оценки качества питания. Все участники также прошли МРТ головного мозга и когнитивные тесты.

Оценка качества рациона проводилась с помощью Альтернативного индекса здорового питания 2010 года, который используется для анализа соблюдения сбалансированной диеты, включающей фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры. Для изучения связей в мозге при помощи МРТ ученые исследовали как структурная целостность (с использованием диффузионно-тензорной визуализации), так и функциональные связи в гиппокампе (с помощью фМРТ в состоянии покоя). Когнитивные функции оценивались с помощью серии тестов, направленных на определение памяти, исполнительных функций и скорости обработки информации.

Результаты показали, что у людей, соблюдающих более здоровый и сбалансированный рацион в среднем возрасте, наблюдается усиление функциональных связей в гиппокампе. Особенно это касается соединений с теми областями мозга, которые отвечают за обработку и координацию зрительной информации. Полученные результаты подчеркивают важность качественного питания для поддержания нейронных связей, которые играют ключевую роль в формировании памяти и других когнитивных функций.

Стоит отметить, что улучшение пищевых привычек также связано с повышением структурной целостности белого вещества, таких как корково-спинномозговой тракт и верхнее таламическое излучение. Эти нейронные пути важны для связи между различными областями мозга и часто подвергаются негативным изменениям в процессе старения и при наличии нейродегенеративных заболеваний.

Наоборот, более высокое соотношение объема талии к объему бедер у людей в среднем возрасте связано с выраженными нарушениями целостности белого вещества, особенно в тех нейронных связях, которые взаимодействуют с гиппокампом. У пожилых людей такое соотношение также ассоциируется с ухудшением результатов в тестах на память и исполнительные функции. Исследование выяснило, что данные когнитивные нарушения частично обусловлены изменениями в структуре белого вещества, это позволяет предположить, что наличие абдоминального жира может способствовать старению мозга, нанося вред нейронным связям.

Исследование показало, что качественное питание и нормальное соотношение объема талии к объему бедер в среднем возрасте важны для поддержания здоровья мозга и предотвращения когнитивных нарушений и деменции. И хотя качественное питание связано с изменениями в мозге, оно не влияет напрямую на результаты когнитивных тестов. В отличие от этого, избыточный жир в области живота может негативно сказываться на когнитивных способностях, вероятно, из-за его воздействия на здоровье белого вещества.

Как и в любом исследовании, существуют определенные ограничения, которые следует учитывать. Во-первых, большинство участников были мужчинами и имели более высокий уровень образования по сравнению с общим населением, что может снизить универсальность результатов для более широкой аудитории. Во-вторых, информация о качестве питания собиралась на основе самооценки участников, что может привести к неточностям в оценке потребляемой пищи. Также в рамках исследования не рассматривались другие факторы образа жизни, такие как физическая активность или генетические факторы, которые могут оказывать существенное влияние на здоровье мозга.

«Наше исследование обнаружило значимые корреляции между питанием, соотношением объема талии и бедер и здоровьем мозга, однако важно отметить, что это не устанавливает причинно-следственную связь, — заявила Дженсен. — Исследования показывают, что бариатрическая хирургия может изменить структуру мозга у людей с ожирением в долгосрочной перспективе. Мы продемонстрировали влияние рациона и состава тела в среднем возрасте на организацию мозга и когнитивные способности в более позднем возрасте».

В будущих исследованиях необходимо выяснить, оказывают ли определенные диеты, такие как средиземноморская, большее влияние на нейронные связи, а также приводит ли снижение жира в брюшной области к значительному улучшению когнитивных функций. Дженсен отметила, что ее долгосрочные цели заключаются в исследовании механизмов, связывающих питание и ожирение со здоровьем мозга, в частности, роли микробиома кишечника. Она также планирует изучить особенности пищевого поведения и принятия решений для разработки эффективных стратегий предотвращения снижения когнитивных функций через изменения в образе жизни.

Исследование подчеркивает, что изменения в образе жизни в среднем возрасте могут предотвратить снижение когнитивных функций. Дженсен подчеркнула, что врачи должны активно рекомендовать здоровое питание и контроль веса, чтобы помочь пациентам улучшить когнитивное здоровье, снизить риск деменции и повысить качество жизни в пожилом возрасте.

Во многих странах покупка продуктов в супермаркетах и на онлайн-платформах стала нормой. Исследование показало, что люди стали тратить больше денег на покупки, в том числе на нездоровую пищу. Исследователи связывают эту тенденцию с ожирением и призывают правительства стран принять срочные меры.