Во многих странах покупка продуктов в супермаркетах и на онлайн-платформах стала нормой. Исследование показало, что люди стали тратить больше денег на покупки, в том числе на нездоровую пищу. Исследователи связывают эту тенденцию с ожирением и призывают правительства стран принять срочные меры.

«В нашем исследовании, опубликованном совместно с коллегами из ЮНИСЕФ, рассматривалось, как люди в 97 странах покупали продукты питания на протяжении 15 лет», — пишут исследователи и отмечают значительное увеличение количества супермаркетов и магазинов у дома по всему миру. Кроме того, люди стали больше тратить денег в этих торговых точках и на онлайн-платформах.

Также отмечается, что люди в странах с наибольшим количеством сетевых продуктовых магазинов на душу населения покупают больше нездоровой пищи и чаще страдают ожирением.

В исследовании анализировались данные пищевой промышленности из бизнес-базы данных, чтобы понять, как сектор розничной торговли продуктами питания изменился во всем мире с течением времени. Были рассмотрены типы магазинов, сколько люди там тратят и сколько нездоровой обработанной пищи продается. Ученые связали эти тенденции с изменениями показателей ожирения, используя данные крупной глобальной инициативы.

Исследование показало, что плотность сетевых продуктовых магазинов (количество магазинов на 10 000 человек) увеличилась во всем мире на 23,6% за 15 лет (с 2009 по 2023 год). Гораздо больше таких магазинов на душу населения в странах с высоким уровнем дохода, как и ожидалось. Однако именно в странах с низким и средним уровнем дохода цифры растут быстрее всего.

Быстрая урбанизация, рост доходов и потребительского спроса означают, что крупные розничные компании рассматривают эти страны как новые потенциальные рынки. Например, плотность сетевых продуктовых магазинов увеличивалась примерно на 21% в год в Мьянме, примерно на 18% в год во Вьетнаме и примерно на 12% в год в Камбодже.

Данные исследования также охватывают рост онлайн-покупок продуктов питания. Например, мировые расходы на онлайн-покупки продуктов питания в 2023 году выросли на 325% по сравнению с 2014 годом.

Среди 27 исследованных стран жители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенных Штатов потратили больше всего денег на онлайн-покупки продуктов питания. В 2023 году среднестатистический житель ОАЭ потратил около $617, что на 570% больше, чем в 2014 году. В США среднестатистический житель потратил $387 в 2023 году. Это примерно на 125% больше, чем в 2014 году.

«Вероятно, многие из нас пристрастились к интернет-покупкам в первые дни пандемии COVID, и эта привычка, похоже, осталась у нас навсегда. Развитие сетевых продуктовых магазинов, в том числе их онлайн-платформ, также меняет то, что мы едим», — пишут исследовали.

За 15 лет исследования продажи нездоровых обработанных продуктов питания в сетевых продуктовых магазинах выросли на 10,9%. В Южной Азии рост был особенно быстрым. Люди в Пакистане покупали на 5% больше нездоровых обработанных продуктов в сетевых продуктовых магазинах каждый год в течение последних 15 лет. В Индии — на 4% больше, а в Бангладеш — на 3% больше.

За 15 лет исследование также показало, что процент людей с ожирением во всех странах вырос с 18,2% до 23,7%. Именно в странах с наибольшим ростом числа сетевых продуктовых магазинов был отмечен самый резкий рост ожирения.

Так, например, количество сетевых продуктовых магазинов на душу населения в Лаосе увеличивается на 15% каждый год с 2009 года, а процент людей с ожирением удвоился с 2009 по 2023 год.

Во всем виноваты супермаркеты

Почти во всех странах растет ожирение. В Австралии избыточный вес и ожирение недавно официально обогнали табак и стали самым большим бременем для человеческого здоровья.

«Супермаркеты и гипермаркеты продают здоровую пищу, такую ​​как фрукты и овощи. Тем не менее, есть веские основания полагать, что наша розничная среда может быть виновата в росте ожирения» — считают исследователи.

Сетевые продуктовые магазины обычно продают огромный ассортимент обработанных упакованных продуктов с высоким содержанием сахара, жира и соли, которые могут нанести вред здоровью. Одно исследование продуктов питания и напитков, доступных в супермаркетах из 12 стран, показало, что большинство из них классифицируются как нездоровые.

«Учитывая наши выводы о быстром росте сетевых продуктовых магазинов в странах с низким и средним уровнем дохода, в этом исследовании было тревожно, что наименее полезные продукты обычно можно было увидеть в супермаркетах из таких стран, как Индия, Китай и Чили», — отмечают исследователи.

Супермаркеты часто активно рекламируют и предлагают нездоровую пищу. Для этого они используют различные методы: предоставляют скидки, рекламируют товары в брошюрах, на телевидении и в социальных сетях, размещают их на видных местах у касс и в конце проходов. Исследования подтвердили, что такая практика распространена в Бельгии, Ирландии и еще 12 странах.

Ученые обращают внимание на то, что в Интернете нездоровая пища продвигается чаще (со скидками и на видном месте), чем полезные варианты. Например, в среднем не менее трети продуктов, представленных на видном месте на сайтах австралийских супермаркетов, являются нездоровыми.

По сравнению с небольшими независимыми бакалейщиками, крупные сетевые продуктовые магазины во всем мире имеют гораздо большее влияние на решения относительно ассортимента и цен на продукты. Благодаря этому они могут контролировать цепочки поставок, часто в партнерстве с национальными и многонациональными производителями продуктов питания, подвергающихся глубокой обработке, нездоровой фасованной пище.

Как с этим бороться

Существует множество социальных, политических, культурных и экономических факторов, которые способствуют росту ожирения во всем мире. Многие из них связаны с ценой, доступностью и продвижением продуктов питания в розничных магазинах, а также со структурой розничной торговли.

«В связи с этим мы считаем, что пришло время правительствам и розничным торговцам активизировать свои усилия и начать вносить изменения в то, где и как мы покупаем продукты питания», — призывают исследователи.

Некоторые страны уже начинают действовать. Например, в Великобритании правительственное законодательство теперь запрещает размещать нездоровую пищу на видных местах, таких как кассовые стойки и в конце проходов рядом с кассами. С октября этого года в Великобритании также вступят в силу дополнительные ограничения на ценовое продвижение нездоровой пищи (например, «купи одну, получи вторую бесплатно»).

Также есть много того, что могут сделать розничные торговцы. Например, в Норвегии одна крупная продуктовая сеть несколько лет назад запустила комплексную кампанию по здоровому питанию, в том числе увеличив размер и заметность витрин со здоровой едой и предложив скидки на фрукты и овощи. Это привело к 42-процентному росту продаж овощей и 25-процентному росту продаж фруктов с 2012 по 2020 год.

Однако многие продуктовые сети не предпринимают достаточно усилий, чтобы сосредоточиться на здоровье и питании своих покупателей. В США это заметно, в частности, в супермаркетах, которые обслуживают людей с низким уровнем дохода. В Великобритании, несмотря на определенные успехи некоторых розничных продавцов, у всех участников рынка есть потенциал для улучшения своих показателей.

«Сейчас, как никогда ранее, настало время создать более здоровую среду розничной торговли продуктами питания, которая будет способствовать питанию и поможет обратить вспять рост числа людей, страдающих ожирением», — заключают исследователи.

Согласно комплексному отчету, доля населения мира, страдающего избыточным весом или ожирением, с 1990 года удвоилась. Прогнозы на 2050 год предполагают дальнейшее увеличение этого показателя до примерно 60% среди лиц старше 25 лет и более 30% среди детей и молодых людей.